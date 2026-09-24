Until I Wake - Renovate (0888072653832) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Until I Wake
Альбом (сингл)
Renovate
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 711971
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Характеристики
Бренд
Fearless Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fearless Records
Barcode
[0888072653832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Until I Wake
Альбом (сингл)
Renovate
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Catacombs, Hole Hearted, Separate, Pressure, The Reverence, Cast Away, Heaven Knows Remember This, Renovate, Eclipse, Messenger, Hell of a Ride
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Until I Wake - Renovate (0888072653832) виниловая пластинка
Виниловый LP. Выпуск 2025 года. Второй альбом Until I Wake, Renovate, показывает, что группа растет на каждом шагу. Мощные куплеты сталкиваются с готовыми к аренам припевами, резкими риффами и массивными брейкдаунами — то, ради чего живут фанаты хард-рока. Звучание группы из Буффало оживил новый вокалист Джастин Смит, и они отточили свои живые выступления благодаря почти постоянным гастролям и ключевым фестивальным выступлениям. С такими адскими песнями, как «The Reverence» и «Hole Hearted», группа позиционирует себя как «одна, за которой стоит понаблюдать» на хард-рок-сцене.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Fearless Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fearless Records
Barcode
[0888072653832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Until I Wake
Альбом (сингл)
Renovate
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Catacombs, Hole Hearted, Separate, Pressure, The Reverence, Cast Away, Heaven Knows Remember This, Renovate, Eclipse, Messenger, Hell of a Ride
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловый LP. Выпуск 2025 года. Второй альбом Until I Wake, Renovate, показывает, что группа растет на каждом шагу. Мощные куплеты сталкиваются с готовыми к аренам припевами, резкими риффами и массивными брейкдаунами — то, ради чего живут фанаты хард-рока. Звучание группы из Буффало оживил новый вокалист Джастин Смит, и они отточили свои живые выступления благодаря почти постоянным гастролям и ключевым фестивальным выступлениям. С такими адскими песнями, как «The Reverence» и «Hole Hearted», группа позиционирует себя как «одна, за которой стоит понаблюдать» на хард-рок-сцене.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Until I Wake - Renovate (0888072653832) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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