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Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка

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Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 1
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 2
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 3
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 4
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 5
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 6
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 7
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 8
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 9
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 10
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 11
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 12
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Beautiful Garbage
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 1
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 2
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 3
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 4
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 5
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 6
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 7
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 8
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 9
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 10
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 11
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 12
  • Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[0602438214280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Beautiful Garbage
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Shut Your Mouth, Androgyny, Can't Cry These Tears, Til The Day I Die, Cup Of Coffee, Silence Is Golden, Cherry Lips (Go Baby Go!), Breaking Up The Girl, Drive You Home, Parade, Nobody Loves You, Untouchable, So Like A Rose
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shut Your Mouth, Androgyny, Can't Cry These Tears, Til The Day I Die, Cup Of Coffee, Silence Is Golden, Cherry Lips (Go Baby Go!), Breaking Up The Girl, Drive You Home, Parade, Nobody Loves You, Untouchable, So Like A Rose



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[0602438214280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Beautiful Garbage
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Shut Your Mouth, Androgyny, Can't Cry These Tears, Til The Day I Die, Cup Of Coffee, Silence Is Golden, Cherry Lips (Go Baby Go!), Breaking Up The Girl, Drive You Home, Parade, Nobody Loves You, Untouchable, So Like A Rose
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shut Your Mouth, Androgyny, Can't Cry These Tears, Til The Day I Die, Cup Of Coffee, Silence Is Golden, Cherry Lips (Go Baby Go!), Breaking Up The Girl, Drive You Home, Parade, Nobody Loves You, Untouchable, So Like A Rose


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Garbage - Beautiful Garbage (0602438214280) виниловая пластинка - по цене 5470 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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