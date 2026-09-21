Bad Religion - No Substance (8714092699739) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
No Substance
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711789
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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092699739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
No Substance
Жанр
панк
Трек-лист
Hear It, Shades Of Truth, All Fantastic Images, The Biggest Killer In American History, No Substance, Raise Your Voice!, Sowing The Seeds Of Utopia, The Hippy Killers, The State Of The End Of The Millenium Address, The Voracious March Of Godliness, Mediocre Minds, Victims Of The Revolution, Strange Denial, At The Mercy Of Imbeciles, The Same Person, In So Many Ways
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bad Religion - No Substance (8714092699739) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hear It, Shades Of Truth, All Fantastic Images, The Biggest Killer In American History, No Substance, Raise Your Voice!, Sowing The Seeds Of Utopia, The Hippy Killers, The State Of The End Of The Millenium Address, The Voracious March Of Godliness, Mediocre Minds, Victims Of The Revolution, Strange Denial, At The Mercy Of Imbeciles, The Same Person, In So Many Ways
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Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092699739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
No Substance
Жанр
панк
Трек-лист
Hear It, Shades Of Truth, All Fantastic Images, The Biggest Killer In American History, No Substance, Raise Your Voice!, Sowing The Seeds Of Utopia, The Hippy Killers, The State Of The End Of The Millenium Address, The Voracious March Of Godliness, Mediocre Minds, Victims Of The Revolution, Strange Denial, At The Mercy Of Imbeciles, The Same Person, In So Many Ways
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hear It, Shades Of Truth, All Fantastic Images, The Biggest Killer In American History, No Substance, Raise Your Voice!, Sowing The Seeds Of Utopia, The Hippy Killers, The State Of The End Of The Millenium Address, The Voracious March Of Godliness, Mediocre Minds, Victims Of The Revolution, Strange Denial, At The Mercy Of Imbeciles, The Same Person, In So Many Ways
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