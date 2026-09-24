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Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка

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Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 1
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 2
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 3
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 4
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 5
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 6
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 7
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 8
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 9
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 10
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 11
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 12
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Sea Change
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 1
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 2
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 3
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 4
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 5
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 6
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 7
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 8
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 9
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 10
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 11
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 12
  • Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0606949339319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Sea Change
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Golden Age, Paper Tiger, Guess I'm Doing Fine, Lonesome Tears, Lost Cause, End of the Day, It's All in Your Mind, Round the Bend, Already Dead, Sunday Sun, Little One, Side of the Road
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Golden Age, Paper Tiger, Guess I'm Doing Fine, Lonesome Tears, Lost Cause, End of the Day, It's All in Your Mind, Round the Bend, Already Dead, Sunday Sun, Little One, Side of the Road

Отзывы о товаре Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0606949339319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Sea Change
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Golden Age, Paper Tiger, Guess I'm Doing Fine, Lonesome Tears, Lost Cause, End of the Day, It's All in Your Mind, Round the Bend, Already Dead, Sunday Sun, Little One, Side of the Road
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Golden Age, Paper Tiger, Guess I'm Doing Fine, Lonesome Tears, Lost Cause, End of the Day, It's All in Your Mind, Round the Bend, Already Dead, Sunday Sun, Little One, Side of the Road
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beck - Sea Change (0606949339319) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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