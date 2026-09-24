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Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка

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Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 1
Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 2
Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 3
Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 4
Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 5
Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 6
Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 7
Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 8
Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Anderson .Paak
Альбом (сингл)
Oxnard
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 1
  • Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 2
  • Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 3
  • Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 4
  • Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 5
  • Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 6
  • Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 7
  • Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 8
  • Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711765
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0190296917523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Anderson .Paak
Альбом (сингл)
Oxnard
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Chase, Headlow, Tints, Who R U?, 6 Summers, Saviers Road, Smile/Petty, Mansa Musa, Brother's Keeper, Anywhere, Trippy, Cheers, Sweet Chick, Left To Right
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Chase, Headlow, Tints, Who R U?, 6 Summers, Saviers Road, Smile/Petty, Mansa Musa, Brother's Keeper, Anywhere, Trippy, Cheers, Sweet Chick, Left To Right

Отзывы о товаре Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0190296917523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Anderson .Paak
Альбом (сингл)
Oxnard
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Chase, Headlow, Tints, Who R U?, 6 Summers, Saviers Road, Smile/Petty, Mansa Musa, Brother's Keeper, Anywhere, Trippy, Cheers, Sweet Chick, Left To Right
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Chase, Headlow, Tints, Who R U?, 6 Summers, Saviers Road, Smile/Petty, Mansa Musa, Brother's Keeper, Anywhere, Trippy, Cheers, Sweet Chick, Left To Right
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anderson .Paak - Oxnard (0190296917523) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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