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Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка

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Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 1
Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 2
Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 3
Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 4
Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 5
Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 6
Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 7
Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Algiers
Альбом (сингл)
Shook
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 1
  • Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 2
  • Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 3
  • Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 4
  • Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 5
  • Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 6
  • Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 7
  • Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711741
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401178402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Algiers
Альбом (сингл)
Shook
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Everybody Shatter, Irreversible Damage, 0.73, Cleanse Your Guilt Here, As It Resounds, Bite Back, Out Of Style Tragedy, Comment #2, A Good Man, I Can't Stand It!, All You See Is..., Green Iris, Born, Cold World, Something Wrong, An Echophonic Soul, Momentary
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Algiers / Shook (Gold, Limited) (2LP) — это уникальное издание, которое погружает слушателя в атмосферу экспериментального звучания и многослойных музыкальных текстур. Альбом сочетает в себе элементы пост-панка, саванны и соул, создавая яркий и запоминающийся звуковой ландшафт. Это издание выпущено в ограниченном количестве и станет настоящим украшением любой коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться оригинальным звучанием Algiers, которое оставляет след в сердцах слушателей.

Отзывы о товаре Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401178402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Algiers
Альбом (сингл)
Shook
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Everybody Shatter, Irreversible Damage, 0.73, Cleanse Your Guilt Here, As It Resounds, Bite Back, Out Of Style Tragedy, Comment #2, A Good Man, I Can't Stand It!, All You See Is..., Green Iris, Born, Cold World, Something Wrong, An Echophonic Soul, Momentary
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Algiers / Shook (Gold, Limited) (2LP) — это уникальное издание, которое погружает слушателя в атмосферу экспериментального звучания и многослойных музыкальных текстур. Альбом сочетает в себе элементы пост-панка, саванны и соул, создавая яркий и запоминающийся звуковой ландшафт. Это издание выпущено в ограниченном количестве и станет настоящим украшением любой коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться оригинальным звучанием Algiers, которое оставляет след в сердцах слушателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Algiers - Shook (coloured) (0191401178402) виниловая пластинка – стоимость товара 4430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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