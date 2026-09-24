Top.Mail.Ru
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 1
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 2
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 3
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 4
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 5
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 6
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 7
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Millennium
Альбом (сингл)
Begin
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 1
  • Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 2
  • Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 3
  • Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 4
  • Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 5
  • Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 6
  • Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 7
  • Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711696
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Millennium
Альбом (сингл)
Begin
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Prelude, To Claudia On Thursday, I Just Want To Be Your Friend, 5 A.M., I'm With You, The Island, Sing To Me, It's You, Some Sunny Day, It Won't Always Be The Same, The Know It All, Karmic Dream Sequence #1, There Is Nothing More To Say, Anthem (Begin)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка

Альбом «Begin» можно смело назвать настоящей забытой классикой. На «Begin» хард-рок, лёгкие баллады и психоделия сливаются в абсолютно цельный концептуальный альбом. На тот момент это был самый дорогой альбом Columbia (и судя по всему, так оно и есть), который абсолютно необходим любому поклоннику психоделики конца 60-х и стал прекрасным переосмыслением, которое сегодня звучит так же актуально, как и в день своего релиза. «Begin» доступен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на желто-оранжевом мраморном виниле и включает в себя вкладыш.

Отзывы о товаре Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Millennium
Альбом (сингл)
Begin
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Prelude, To Claudia On Thursday, I Just Want To Be Your Friend, 5 A.M., I'm With You, The Island, Sing To Me, It's You, Some Sunny Day, It Won't Always Be The Same, The Know It All, Karmic Dream Sequence #1, There Is Nothing More To Say, Anthem (Begin)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом «Begin» можно смело назвать настоящей забытой классикой. На «Begin» хард-рок, лёгкие баллады и психоделия сливаются в абсолютно цельный концептуальный альбом. На тот момент это был самый дорогой альбом Columbia (и судя по всему, так оно и есть), который абсолютно необходим любому поклоннику психоделики конца 60-х и стал прекрасным переосмыслением, которое сегодня звучит так же актуально, как и в день своего релиза. «Begin» доступен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на желто-оранжевом мраморном виниле и включает в себя вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...