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Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка

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Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка - фото 1
Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка - фото 2
Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Last Rebel
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка - фото 1
  • Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка - фото 2
  • Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711683
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034754]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Last Rebel
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Good Lovin's Hard To Find, One Thing, Can't Take That Away, Best Thing's In Life, The Last Rebel, Outta Hell In My Dodge, Kiss Your Freedom Goodbye, South Of Heaven, Love Don't Always Come Easy, Born To Run
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good Lovin's Hard To Find, One Thing, Can't Take That Away, Best Thing's In Life, The Last Rebel, Outta Hell In My Dodge, Kiss Your Freedom Goodbye, South Of Heaven, Love Don't Always Come Easy, Born To Run



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034754]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Last Rebel
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Good Lovin's Hard To Find, One Thing, Can't Take That Away, Best Thing's In Life, The Last Rebel, Outta Hell In My Dodge, Kiss Your Freedom Goodbye, South Of Heaven, Love Don't Always Come Easy, Born To Run
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good Lovin's Hard To Find, One Thing, Can't Take That Away, Best Thing's In Life, The Last Rebel, Outta Hell In My Dodge, Kiss Your Freedom Goodbye, South Of Heaven, Love Don't Always Come Easy, Born To Run


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
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Отзывы


Lynyrd Skynyrd - Last Rebel (8719262034754) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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