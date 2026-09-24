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Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка

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Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка - фото 1
Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка - фото 2
Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка - фото 3
Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Yellow Magic Orchestra
Альбом (сингл)
TECHNODELIC
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка - фото 1
  • Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка - фото 2
  • Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка - фото 3
  • Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711668
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469539574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Yellow Magic Orchestra
Альбом (сингл)
TECHNODELIC
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Pure Jam, Neue Tanz, Stairs, Seoul Music, Light In Darkness, Taiso, Gradated Grey, Key, Prologue, Epilogue
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание на коллекционном 180-граммовом виниле пятого студийного альбома "Yellow Magic Orchestra", вышедшего в том же 1981 году.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469539574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Yellow Magic Orchestra
Альбом (сингл)
TECHNODELIC
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Pure Jam, Neue Tanz, Stairs, Seoul Music, Light In Darkness, Taiso, Gradated Grey, Key, Prologue, Epilogue
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лимитированное переиздание на коллекционном 180-граммовом виниле пятого студийного альбома "Yellow Magic Orchestra", вышедшего в том же 1981 году.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yellow Magic Orchestra - Technodelic (8718469539574) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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