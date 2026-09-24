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Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка

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Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 1
Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 2
Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 3
Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 4
Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 5
Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 6
Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 7
Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 8
Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 9
Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 10
Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Life Of Agony
Альбом (сингл)
Ugly
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 1
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 2
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 3
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 4
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 5
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 6
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 7
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 8
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 9
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 10
  • Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711665
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038905]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Life Of Agony
Альбом (сингл)
Ugly
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Seasons, I Regret, 22, Other Side Of The River, Let’s Pretend, Ugly, Drained, How It Would Be, Unstable, Damned If I Do, Fears, Don’t You (Forget About Me)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seasons, I Regret, 22, Other Side Of The River, Let’s Pretend, Ugly, Drained, How It Would Be, Unstable, Damned If I Do, Fears, Don’t You (Forget About Me)

Отзывы о товаре Life Of Agony - Ugly (coloured) (8719262038905) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038905]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Life Of Agony
Альбом (сингл)
Ugly
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Seasons, I Regret, 22, Other Side Of The River, Let’s Pretend, Ugly, Drained, How It Would Be, Unstable, Damned If I Do, Fears, Don’t You (Forget About Me)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seasons, I Regret, 22, Other Side Of The River, Let’s Pretend, Ugly, Drained, How It Would Be, Unstable, Damned If I Do, Fears, Don’t You (Forget About Me)
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