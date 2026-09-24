Описание товара Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка

Даррен Дж. Каннингем, известный под псевдонимом Actress, — британский электронный музыкант. Среди его альбомов — «Hazyville» (2008), «Splazsh» (2010), «R.I.P.» (2012), «Ghettoville» (2014), «AZD» (2017), «LAGEOS» (с Лондонским современным оркестром; 2018), «88» (2020), «Karma & Desire» (2020); выпущен на лейблах Ninja Tune, Honest Jon's Records и Werkdiscs, который он основал в 2004 году; и «LXXXVIII» (2023); выпущен на лейблах Ninja Tune и Statik (2024); на Smalltown Supersound. Splazsh был назван лучшим альбомом года по версии журнала The Wire. «AZD» (произносится как «Азид») — пятый студийный альбом британского электронного музыканта Actress (настоящее имя Даррен Каннингем). Альбом вышел 14 апреля 2017 года на лейбле Ninja Tune Records. После анонса на YouTube-канале Ninja Tune был опубликован клип на заглавный сингл «X22RME». AZD — пятый альбом Actress. Предшествующий альбом, Ghettoville, предположительно, был последним. Как артист, Actress всегда считался неопределённым в отношении намерений, стоящих за его действиями и альбомами. Кристиан Иде из The Quietus пишет, что, хотя общая тема альбомов Каннингема, которую, по сообщениям слушателей, ощущают как смерть и мрачные настроения, AZD представляет Actress в более юмористическом и открытом свете. Каннингем склонен давать своим музыкальным произведениям расплывчатые названия, чтобы дать слушателям представление о концепции композиций, вместо того, чтобы полностью раскрывать свои мысли о песнях. Центральной темой альбома является звучание, связанное с «хромом». Chrome может олицетворять футуристические идеалы, одновременно передавая холодность, которая, в свою очередь, может символизировать человеческую разобщенность. Тем не менее, AZD — это значительное изменение в энергетике по сравнению с предыдущими альбомами. Его энергия описывается и ощущается как более высокая, поскольку он не такой мрачный и тёмный, как другие альбомы.