Carcass - Torn Arteries (coloured) (0727361536824) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carcass
Альбом (сингл)
Torn Arteries
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 711609
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361536824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carcass
Альбом (сингл)
Torn Arteries
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Torn Arteries, Dance Of Ixtab (Psychopomp & Circumstance March No.1 In B), Elinor Rigor Mortis, Under Scalpel Blade, The Devil Rides Out, Flesh Ripping Sonic Torment, Kelly's Meatemporium, In God We Trust, Wake Up And Smell The Carcass / Caveat Emptor, The Scythe's Remorseless Swing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Carcass - Torn Arteries (coloured) (0727361536824) виниловая пластинка
Torn Arteries — седьмой студийный альбом британской метал-группы Carcass, вышедший 17 сентября 2021 года на лейбле Nuclear Blast. Названный в честь демозаписи, записанной бывшим барабанщиком Carcass Кеном Оуэном, это первый полноформатный альбом коллектива за 8 лет с момента выхода Surgical Steel. Также это первый альбом со времён Swansong (1996), записанный в составе четырёх человек. Выход Torn Arteries изначально планировался на 7 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 релиз был отложен более, чем на год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361536824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carcass
Альбом (сингл)
Torn Arteries
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Torn Arteries, Dance Of Ixtab (Psychopomp & Circumstance March No.1 In B), Elinor Rigor Mortis, Under Scalpel Blade, The Devil Rides Out, Flesh Ripping Sonic Torment, Kelly's Meatemporium, In God We Trust, Wake Up And Smell The Carcass / Caveat Emptor, The Scythe's Remorseless Swing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Torn Arteries — седьмой студийный альбом британской метал-группы Carcass, вышедший 17 сентября 2021 года на лейбле Nuclear Blast. Названный в честь демозаписи, записанной бывшим барабанщиком Carcass Кеном Оуэном, это первый полноформатный альбом коллектива за 8 лет с момента выхода Surgical Steel. Также это первый альбом со времён Swansong (1996), записанный в составе четырёх человек. Выход Torn Arteries изначально планировался на 7 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 релиз был отложен более, чем на год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Carcass - Torn Arteries (coloured) (0727361536824) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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