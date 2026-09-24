Lamb Of God - Resolution (coloured) (4065629659219) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Resolution
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 711607
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629659219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Resolution
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Straight For The Sun, Desolation, Ghost Walking, Guilty, The Undertow, The Number Six, Barbarosa, Invictus, Cheated, Insurrection, Terminally Unique, To The End, Visitation, King Me
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lamb Of God - Resolution (coloured) (4065629659219) виниловая пластинка
Resolution — седьмой студийный альбом американской грув-метал-группы Lamb of God, вышедший в 2012 году. Издание на цветном виниле. Lamb of God, образовавшаяся в 1994 году, считается лидером Новой волны американского хэви-метала. Общий объём продаж альбомов группы в США приближается к двум миллионам экземпляров. Resolution был записан с продюсером Джошом Вилбуром. В первый уикенд было продано 52000 копий альбома. Resolution занял 3-е место в американском чарте Billboard 200.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629659219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Resolution
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Straight For The Sun, Desolation, Ghost Walking, Guilty, The Undertow, The Number Six, Barbarosa, Invictus, Cheated, Insurrection, Terminally Unique, To The End, Visitation, King Me
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Resolution — седьмой студийный альбом американской грув-метал-группы Lamb of God, вышедший в 2012 году. Издание на цветном виниле. Lamb of God, образовавшаяся в 1994 году, считается лидером Новой волны американского хэви-метала. Общий объём продаж альбомов группы в США приближается к двум миллионам экземпляров. Resolution был записан с продюсером Джошом Вилбуром. В первый уикенд было продано 52000 копий альбома. Resolution занял 3-е место в американском чарте Billboard 200.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Lamb Of God - Resolution (coloured) (4065629659219) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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