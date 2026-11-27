Birth Control - Bang (0194111038127) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Birth Control
Альбом (сингл)
Bang
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
В наличии
Код товара: 711570
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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0194111038127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Birth Control
Альбом (сингл)
Bang
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Nuclear Reactor, Get Ready To Run, Take Alarm, Greedy Eyes, The Day Of Doom Is Coming, Doom Boom, The King Of An Island, Nuclear Reactor (Single Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Birth Control - Bang (0194111038127) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nuclear Reactor, Get Ready To Run, Take Alarm, Greedy Eyes, The Day Of Doom Is Coming, Doom Boom, The King Of An Island, Nuclear Reactor (Single Version)
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Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0194111038127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Birth Control
Альбом (сингл)
Bang
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Nuclear Reactor, Get Ready To Run, Take Alarm, Greedy Eyes, The Day Of Doom Is Coming, Doom Boom, The King Of An Island, Nuclear Reactor (Single Version)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nuclear Reactor, Get Ready To Run, Take Alarm, Greedy Eyes, The Day Of Doom Is Coming, Doom Boom, The King Of An Island, Nuclear Reactor (Single Version)
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Birth Control - Bang (0194111038127) виниловая пластинка - по цене 2650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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