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War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка

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War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 1
War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 2
War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 3
War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 4
War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 5
War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 6
War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 7
War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 1
  • War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 2
  • War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 3
  • War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 4
  • War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 5
  • War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 6
  • War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 7
  • War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227815639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
All Day Music, Slippin' Into Darkness, The World Is A Ghetto, The Cisco Kid, Gypsy Man, Me And Baby Brother, Southern Part Of Texas, Friends?, Low Rider, Summer
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Sounds Of The Summer
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка

Переиздание на цветном виниле альбома Greatest Hits американской фанк-рок-группы War, выпущенного в 1976 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Greatest Hits, выпущенный в 1976 году, который не выпускался на виниле с 70-х годов, теперь издается на золотом виниле. В альбом вошли их самые популярные хиты, включая "Slippin' Into Darkness", "Why Can't We Be Friends?" а также их культовый хит «Low Rider». Звук был взят с оригинальных лент, обложка воспроизведена точно.

Отзывы о товаре War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227815639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
All Day Music, Slippin' Into Darkness, The World Is A Ghetto, The Cisco Kid, Gypsy Man, Me And Baby Brother, Southern Part Of Texas, Friends?, Low Rider, Summer
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Sounds Of The Summer
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на цветном виниле альбома Greatest Hits американской фанк-рок-группы War, выпущенного в 1976 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Greatest Hits, выпущенный в 1976 году, который не выпускался на виниле с 70-х годов, теперь издается на золотом виниле. В альбом вошли их самые популярные хиты, включая "Slippin' Into Darkness", "Why Can't We Be Friends?" а также их культовый хит «Low Rider». Звук был взят с оригинальных лент, обложка воспроизведена точно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


War - Greatest Hits (coloured) (0081227815639) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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