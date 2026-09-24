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Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка

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Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 1
Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 2
Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 3
Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 4
Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 5
Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 6
Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 7
Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
No Fixed Address
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 1
  • Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 2
  • Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 3
  • Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 4
  • Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 5
  • Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 6
  • Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 7
  • Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711523
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497816392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
No Fixed Address
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hour, Edge of a Revolution, What Are You Waiting For?, She Keeps Me Up, Make Me Believe Again, Satellite, Get Em' Up, The Hammer's Comin' Down, Miss You, Flo Rida, Sister Sin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка

Новый альбом самой романтичной рок-группы. Восьмой альбом популярной рок-группы Nickelback стал одним из главных событий в мире тяжелой музыки. Первый сингл альбома «Edge of Revolution» стал международным радио-хитом, в полной мере передав настроение альбома. Nickelback являются одной из самых коммерчески успешных рок-групп современности, позволяя себе эксперименты со звучанием – от лиричных баллад до жестких рок-боевиков. На сегодняшний день было реализовано более 50 миллионов копий всей дискографии рокеров, группа по-прежнему остается одним из самых узнаваемых рок-коллективов, благодаря вокалу Чеда Крюгера.

Отзывы о товаре Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497816392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
No Fixed Address
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hour, Edge of a Revolution, What Are You Waiting For?, She Keeps Me Up, Make Me Believe Again, Satellite, Get Em' Up, The Hammer's Comin' Down, Miss You, Flo Rida, Sister Sin
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом самой романтичной рок-группы. Восьмой альбом популярной рок-группы Nickelback стал одним из главных событий в мире тяжелой музыки. Первый сингл альбома «Edge of Revolution» стал международным радио-хитом, в полной мере передав настроение альбома. Nickelback являются одной из самых коммерчески успешных рок-групп современности, позволяя себе эксперименты со звучанием – от лиричных баллад до жестких рок-боевиков. На сегодняшний день было реализовано более 50 миллионов копий всей дискографии рокеров, группа по-прежнему остается одним из самых узнаваемых рок-коллективов, благодаря вокалу Чеда Крюгера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка - стоимость товара 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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