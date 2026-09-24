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Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка

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Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - фото 1
Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - фото 2
Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - фото 3
Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - фото 4
Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Take That
Альбом (сингл)
Nobody Else
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - фото 1
  • Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - фото 2
  • Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - фото 3
  • Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - фото 4
  • Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711482
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029112412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Take That
Альбом (сингл)
Nobody Else
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sure, Back For Good, Every Guy, Sunday To Saturday, Nobody Else, Never Forget, Hanging Onto Your Love, Holding Back The Tears, Hate It, Lady Tonight, The Day After Tomorrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка

В этом году исполняется 30 лет легендарному третьему студийному альбому британской поп-рок-группы Take That «Nobody Else». Первоначально выпущенный в 1995 году, альбом включал в себя такие хит-синглы, как "Sure", "Back for Good" и "Never Forget". Это последний на тот момент альбом группы, в записи которого участвовал Робби Уильямс. «Nobody Else» дебютировал на вершине UK Albums Chart, и уже в первую неделю было продано 163 399 копий.

Отзывы о товаре Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029112412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Take That
Альбом (сингл)
Nobody Else
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sure, Back For Good, Every Guy, Sunday To Saturday, Nobody Else, Never Forget, Hanging Onto Your Love, Holding Back The Tears, Hate It, Lady Tonight, The Day After Tomorrow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В этом году исполняется 30 лет легендарному третьему студийному альбому британской поп-рок-группы Take That «Nobody Else». Первоначально выпущенный в 1995 году, альбом включал в себя такие хит-синглы, как "Sure", "Back for Good" и "Never Forget". Это последний на тот момент альбом группы, в записи которого участвовал Робби Уильямс. «Nobody Else» дебютировал на вершине UK Albums Chart, и уже в первую неделю было продано 163 399 копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Take That - Nobody Else (0198029112412) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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