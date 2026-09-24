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Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка

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Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка - фото 1
Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка - фото 2
Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dayseeker
Альбом (сингл)
Dark Sun
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка - фото 1
  • Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка - фото 2
  • Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711460
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[5401148001228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dayseeker
Альбом (сингл)
Dark Sun
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dreamstate, Neon Grave, Without Me, Homesick, Midnight Eternal, Dark Sun, Quicksand, Paper Heart, Crying While You're Dancing, Parallel, Afterglow (Hazel's Song)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dreamstate, Neon Grave, Without Me, Homesick, Midnight Eternal, Dark Sun, Quicksand, Paper Heart, Crying While You're Dancing, Parallel, Afterglow (Hazel's Song)

Отзывы о товаре Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[5401148001228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dayseeker
Альбом (сингл)
Dark Sun
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dreamstate, Neon Grave, Without Me, Homesick, Midnight Eternal, Dark Sun, Quicksand, Paper Heart, Crying While You're Dancing, Parallel, Afterglow (Hazel's Song)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dreamstate, Neon Grave, Without Me, Homesick, Midnight Eternal, Dark Sun, Quicksand, Paper Heart, Crying While You're Dancing, Parallel, Afterglow (Hazel's Song)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dayseeker - Dark Sun (coloured) (5401148001228) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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