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Various Artists - Reggae Greatest Hits (3596974164062) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Reggae Greatest Hits (3596974164062) виниловая пластинка

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Various Artists - Reggae Greatest Hits (3596974164062) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Reggae Greatest Hits (3596974164062) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reggae Greatest Hits
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Reggae Greatest Hits (3596974164062) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Reggae Greatest Hits (3596974164062) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711414
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974164062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reggae Greatest Hits
Жанр
Регги
Трек-лист
Bob Marley - Soul Rebel, Alpha Blondy - Cocody Rock, Gregory Isaacs - Babylon Too Rough, Ken Boothe - Artibella, Max Romeo - Stop Picking On Me, Sly & Robbie Feat. Simply Red - Night Nurse (Radio Mix), John Holt - Police In Helicopter, Eek-A-Mouse - Ganga Smuggling, Don Carlos - Rivers of Babylon, Freddy McGregor - Big Ship Sailing, Jacob Miller - Tenement Yard, The Congos - La La Bam-Bam, Alton Ellis - I'm Still in Love, Dennis Brown - Revolution, Errol Dunkley - Ok Fred, Groundation, Don Carlo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Reggae Greatest Hits (3596974164062) виниловая пластинка

Двойная виниловая подборка лучших регги-композиций, включая Боба Марли, Джимми Клиффа, Ли Скретча Перри и многих других!



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Various Artists - Reggae Greatest Hits (3596974164062) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974164062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reggae Greatest Hits
Жанр
Регги
Трек-лист
Bob Marley - Soul Rebel, Alpha Blondy - Cocody Rock, Gregory Isaacs - Babylon Too Rough, Ken Boothe - Artibella, Max Romeo - Stop Picking On Me, Sly & Robbie Feat. Simply Red - Night Nurse (Radio Mix), John Holt - Police In Helicopter, Eek-A-Mouse - Ganga Smuggling, Don Carlos - Rivers of Babylon, Freddy McGregor - Big Ship Sailing, Jacob Miller - Tenement Yard, The Congos - La La Bam-Bam, Alton Ellis - I'm Still in Love, Dennis Brown - Revolution, Errol Dunkley - Ok Fred, Groundation, Don Carlo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Двойная виниловая подборка лучших регги-композиций, включая Боба Марли, Джимми Клиффа, Ли Скретча Перри и многих других!


Теги товара: Регги
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