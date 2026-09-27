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Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка

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Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ibiza Techno
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974817562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ibiza Techno
Жанр
House
Трек-лист
Laurent Garnier–Wake Up, Christopher Just–Feelin' Alright (Ladies Night Decision), John Tejada–Sweat (On The Walls), Scott Grooves Feat. Parliament–Mothership Reconnection (Daft Punk Remix), Kiko–World Cup (Extended Mix), Josh Wink–Higher State Of Consciousness (Tweekin' Acid Funk Mix), Steve Bug & Traffic Signs–The Big Fake, Robbie Rivera–Funk:A:Tron (Robbie Rivera's Main Mix), Isol?e–Brazil.com (Freaks Reinterpretation), Percy X–Track 2, Marmion–Sch?neberg (Original), Energy 52–Cafe Del Mar (K
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка

Двойной LP содержит техно-жемчужины от Лорана Гарнье Стива Бага Кристофера Джаста Кико и Джоша Винка.

Отзывы о товаре Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974817562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ibiza Techno
Жанр
House
Трек-лист
Laurent Garnier–Wake Up, Christopher Just–Feelin' Alright (Ladies Night Decision), John Tejada–Sweat (On The Walls), Scott Grooves Feat. Parliament–Mothership Reconnection (Daft Punk Remix), Kiko–World Cup (Extended Mix), Josh Wink–Higher State Of Consciousness (Tweekin' Acid Funk Mix), Steve Bug & Traffic Signs–The Big Fake, Robbie Rivera–Funk:A:Tron (Robbie Rivera's Main Mix), Isol?e–Brazil.com (Freaks Reinterpretation), Percy X–Track 2, Marmion–Sch?neberg (Original), Energy 52–Cafe Del Mar (K
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Двойной LP содержит техно-жемчужины от Лорана Гарнье Стива Бага Кристофера Джаста Кико и Джоша Винка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Ibiza Techno (3596974817562) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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