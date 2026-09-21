Сетевое зарядное устройство Ugreen X553 Space Gray (35042)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710606
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Характеристики
Бренд
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
240
Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen X553 Space Gray (35042)
Сетевое зарядное устройство Ugreen X553 оснащено тремя USB-портами для одновременного подключения нескольких приборов. Модель действует со стабильным выходным напряжением в диапазоне 5-20 В и выходной мощностью 65 Вт. Есть встроенные системы защиты от перегрузки и перегрева, перенапряжения, сверхтока и короткого замыкания, поддержка технологий GaN, ускоренной зарядки и питания ноутбука.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Ugreen X553 оснащено тремя USB-портами для одновременного подключения нескольких приборов. Модель действует со стабильным выходным напряжением в диапазоне 5-20 В и выходной мощностью 65 Вт. Есть встроенные системы защиты от перегрузки и перегрева, перенапряжения, сверхтока и короткого замыкания, поддержка технологий GaN, ускоренной зарядки и питания ноутбука.
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