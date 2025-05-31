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Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3

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Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 1
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 2
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 3
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 4
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 5
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 6
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 7
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 8
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 9
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 10
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 11
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 12
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 13
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 14
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 15
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 16
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 17
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 18
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
2.2
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 17
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 18
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 790 руб.  2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678615
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
2.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3

Описание товара Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 Адаптер питания Apple USB?C мощностью 20 Вт обеспечивает быструю и эффективную зарядку дома, в офисе или в дороге. Подключите его к iPhone 8 или новее для быстрой зарядки — 50 процентов заряда аккумулятора примерно за 30 минут. Или соедините его с iPad Pro и iPad Air для оптимальной зарядки. Совместим с любым устройством с поддержкой USB-C.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная упаковка как и качество блока, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Блок пришел в оригинальной упаковке.Оригинальный блок.Заряжает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный оригинальный блок питания от Apple. Не греется. Заряжает отлично! Советую всем приобрести его.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал или идеальная копия, сравнивали с оригинальным блоком, идентичен
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Znaur M.

Достоинства:


Комментарий:
Это действительно замечательное устройство, которое я приобрел недавно. Я был приятно удивлен его компактным размером и легким весом, что делает его прекрасным решением для поездок и повседневного использования. Честно говоря, я всегда переживал за зарядку моего устройства, но благодаря этому зарядному устройству мои беспокойства отпали. Одним из главных плюсов является быстрая зарядка. Устройство обеспечивает очень быструю зарядку моего iPhone, что очень удобно, особенно в те моменты, когда нужно быстро подзарядить устройство перед выходом на улицу. Также стоит отметить высокое качество материалов, из которых изготовлено устройство. Я чувствую, что это устройство действительно надежное и прослужит мне долгое время. Насчет дизайна, мне нравится его стильный внешний вид. Белый цвет приятно сочетается с другими устройствами Apple. Он выглядит современно и эстетично, что не может не радовать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошо заряжает,не греется мне понравилось советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Иоанн М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришел, покупкой доволен Товар оригинальный, советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок используем месяц Без нареканий работает
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Не с чем сравнить, но похоже на оригинал. Правда как-то топорно снимаются пленки, раньше с тех что шли в комплекте с айфонами снимались проще.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший блок !!! Не оригинальный конечно но очень, очень хорошая реплика за дорогой телефон можно не переживать что испортишь состояние аккумулятора! Оригинал стоит от 4000₽. За эту цену шикарное качество



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
2.2
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 Адаптер питания Apple USB?C мощностью 20 Вт обеспечивает быструю и эффективную зарядку дома, в офисе или в дороге. Подключите его к iPhone 8 или новее для быстрой зарядки — 50 процентов заряда аккумулятора примерно за 30 минут. Или соедините его с iPad Pro и iPad Air для оптимальной зарядки. Совместим с любым устройством с поддержкой USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная упаковка как и качество блока, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Блок пришел в оригинальной упаковке.Оригинальный блок.Заряжает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный оригинальный блок питания от Apple. Не греется. Заряжает отлично! Советую всем приобрести его.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал или идеальная копия, сравнивали с оригинальным блоком, идентичен
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Znaur M.

Достоинства:


Комментарий:
Это действительно замечательное устройство, которое я приобрел недавно. Я был приятно удивлен его компактным размером и легким весом, что делает его прекрасным решением для поездок и повседневного использования. Честно говоря, я всегда переживал за зарядку моего устройства, но благодаря этому зарядному устройству мои беспокойства отпали. Одним из главных плюсов является быстрая зарядка. Устройство обеспечивает очень быструю зарядку моего iPhone, что очень удобно, особенно в те моменты, когда нужно быстро подзарядить устройство перед выходом на улицу. Также стоит отметить высокое качество материалов, из которых изготовлено устройство. Я чувствую, что это устройство действительно надежное и прослужит мне долгое время. Насчет дизайна, мне нравится его стильный внешний вид. Белый цвет приятно сочетается с другими устройствами Apple. Он выглядит современно и эстетично, что не может не радовать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошо заряжает,не греется мне понравилось советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Иоанн М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришел, покупкой доволен Товар оригинальный, советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок используем месяц Без нареканий работает
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Не с чем сравнить, но похоже на оригинал. Правда как-то топорно снимаются пленки, раньше с тех что шли в комплекте с айфонами снимались проще.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший блок !!! Не оригинальный конечно но очень, очень хорошая реплика за дорогой телефон можно не переживать что испортишь состояние аккумулятора! Оригинал стоит от 4000₽. За эту цену шикарное качество


Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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