Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
2.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%1 790 руб. 2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678615
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
2.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х2
Вес, г.
50
Описание товара Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3
Описание товара Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 Адаптер питания Apple USB?C мощностью 20 Вт обеспечивает быструю и эффективную зарядку дома, в офисе или в дороге. Подключите его к iPhone 8 или новее для быстрой зарядки — 50 процентов заряда аккумулятора примерно за 30 минут. Или соедините его с iPad Pro и iPad Air для оптимальной зарядки. Совместим с любым устройством с поддержкой USB-C.
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
2.2
Страна производитель
Китай
Описание товара Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 Адаптер питания Apple USB?C мощностью 20 Вт обеспечивает быструю и эффективную зарядку дома, в офисе или в дороге. Подключите его к iPhone 8 или новее для быстрой зарядки — 50 процентов заряда аккумулятора примерно за 30 минут. Или соедините его с iPad Pro и iPad Air для оптимальной зарядки. Совместим с любым устройством с поддержкой USB-C.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная упаковка как и качество блока, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Блок пришел в оригинальной упаковке.Оригинальный блок.Заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный оригинальный блок питания от Apple. Не греется. Заряжает отлично! Советую всем приобрести его.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал или идеальная копия, сравнивали с оригинальным блоком, идентичен
Достоинства:
Комментарий:
Это действительно замечательное устройство, которое я приобрел недавно. Я был приятно удивлен его компактным размером и легким весом, что делает его прекрасным решением для поездок и повседневного использования. Честно говоря, я всегда переживал за зарядку моего устройства, но благодаря этому зарядному устройству мои беспокойства отпали. Одним из главных плюсов является быстрая зарядка. Устройство обеспечивает очень быструю зарядку моего iPhone, что очень удобно, особенно в те моменты, когда нужно быстро подзарядить устройство перед выходом на улицу. Также стоит отметить высокое качество материалов, из которых изготовлено устройство. Я чувствую, что это устройство действительно надежное и прослужит мне долгое время. Насчет дизайна, мне нравится его стильный внешний вид. Белый цвет приятно сочетается с другими устройствами Apple. Он выглядит современно и эстетично, что не может не радовать.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо заряжает,не греется мне понравилось советую
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришел, покупкой доволен Товар оригинальный, советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок используем месяц Без нареканий работает
Достоинства:
Комментарий:
Не с чем сравнить, но похоже на оригинал. Правда как-то топорно снимаются пленки, раньше с тех что шли в комплекте с айфонами снимались проще.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший блок !!! Не оригинальный конечно но очень, очень хорошая реплика за дорогой телефон можно не переживать что испортишь состояние аккумулятора! Оригинал стоит от 4000₽. За эту цену шикарное качество
Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Apple 20W MUVV3
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная упаковка как и качество блока, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Блок пришел в оригинальной упаковке.Оригинальный блок.Заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный оригинальный блок питания от Apple. Не греется. Заряжает отлично! Советую всем приобрести его.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал или идеальная копия, сравнивали с оригинальным блоком, идентичен
Достоинства:
Комментарий:
Это действительно замечательное устройство, которое я приобрел недавно. Я был приятно удивлен его компактным размером и легким весом, что делает его прекрасным решением для поездок и повседневного использования. Честно говоря, я всегда переживал за зарядку моего устройства, но благодаря этому зарядному устройству мои беспокойства отпали. Одним из главных плюсов является быстрая зарядка. Устройство обеспечивает очень быструю зарядку моего iPhone, что очень удобно, особенно в те моменты, когда нужно быстро подзарядить устройство перед выходом на улицу. Также стоит отметить высокое качество материалов, из которых изготовлено устройство. Я чувствую, что это устройство действительно надежное и прослужит мне долгое время. Насчет дизайна, мне нравится его стильный внешний вид. Белый цвет приятно сочетается с другими устройствами Apple. Он выглядит современно и эстетично, что не может не радовать.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо заряжает,не греется мне понравилось советую
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришел, покупкой доволен Товар оригинальный, советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок используем месяц Без нареканий работает
Достоинства:
Комментарий:
Не с чем сравнить, но похоже на оригинал. Правда как-то топорно снимаются пленки, раньше с тех что шли в комплекте с айфонами снимались проще.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший блок !!! Не оригинальный конечно но очень, очень хорошая реплика за дорогой телефон можно не переживать что испортишь состояние аккумулятора! Оригинал стоит от 4000₽. За эту цену шикарное качество