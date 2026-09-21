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Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) купить с доставкой в Москве
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Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set)

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Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 1
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 2
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 3
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 4
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 5
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 6
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 7
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 8
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 9
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 10
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 11
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 12
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 13
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 14
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 15
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 16
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 17
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 18
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 19
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 20
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 21
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 1
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 2
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 3
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 4
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 5
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 6
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 7
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 8
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 9
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 10
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 11
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 12
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 13
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 14
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 15
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 16
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 17
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 18
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 19
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 20
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 21
  • Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710453
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Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х32х12
Вес, кг.
4.15

Описание товара Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set)

Бесщеточный аккумуляторный шуруповерт KEYANG DD18BL-W(Set) используется для сверления отверстий в металле и дереве, а также для закручивания крепежных элементов.



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Отзывы о товаре Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный Keyang DD18BL-W (Set)




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Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный аккумуляторный шуруповерт KEYANG DD18BL-W(Set) используется для сверления отверстий в металле и дереве, а также для закручивания крепежных элементов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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