Алмазная коронка Makita 16мм D-44448
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710210
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Характеристики
Бренд
Страна производства
Япония
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Дополнительно
посадочный диаметр М14
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
35x195x87
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х3
Вес, г.
150
Описание товара Алмазная коронка Makita 16мм D-44448
Алмазные коронки для УШМ Макита предназначены для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение. Алмазные коронки выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы.
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Бренд
Страна производства
Япония
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Дополнительно
посадочный диаметр М14
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
35x195x87
Страна производитель
Китай
Алмазные коронки для УШМ Макита предназначены для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение. Алмазные коронки выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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