Сверло по металлу Matrix 72090, 19 мм, полированное, HSS, 5 шт. цилиндрический хвостовик
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
19
Длина, мм
198
Комплектация
Сверло - 5 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
В наличии
Код товара: 745984
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
19
Длина, мм
198
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х2
Вес, кг.
1.28
Описание товара Сверло по металлу Matrix 72090, 19 мм, полированное, HSS, 5 шт. цилиндрический хвостовик
Полированное сверло по металлу Matrix 72090 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 19 мм. Угол заточки составляет 118°, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Эффективная работа — полированная поверхность снижает трение сверла о стенки отверстия и улучшает отвод стружки, а ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих элементов.
- Продуманная конструкция — диаметр рабочей части уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание сверла.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик подходит к патронам любого типа.
- Удобная комплектация — в упаковке 5 сверл, которых хватит для выполнения большого объема работ.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
19
Длина, мм
198
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Полированное сверло по металлу Matrix 72090 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 19 мм. Угол заточки составляет 118°, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Эффективная работа — полированная поверхность снижает трение сверла о стенки отверстия и улучшает отвод стружки, а ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих элементов.
- Продуманная конструкция — диаметр рабочей части уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание сверла.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик подходит к патронам любого типа.
- Удобная комплектация — в упаковке 5 сверл, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 72090, 19 мм, полированное, HSS, 5 шт. цилиндрический хвостовик - данный товар вы можете купить по цене 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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