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Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик купить с доставкой в Москве
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Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик

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Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 1
Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 2
Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 3
Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 4
Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 5
Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 6
Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 7
Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
110
Длина, мм
67
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
  • Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 1
  • Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 2
  • Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 3
  • Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 4
  • Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 5
  • Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 6
  • Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 7
  • Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
110
Длина, мм
67
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х12
Вес, г.
530

Описание товара Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик

Универсальное алмазное сверло по керамограниту Matrix 726923 размером 110 х 67 мм, с 3-гранным хвостовиком, применяется для получения отверстий в стекле, плитке, кафеле. За счет высокой концентрации алмазов в режущем слое оно легко справляется со сверлением керамогранита. Сверло рассчитано на профессиональное использование с дрелями и шуруповертами. Водяное охлаждение в процессе работы значительно повышает срок службы оснастки.

Преимущества

  • Высокий ресурс — сверло с усиленным корпусом и увеличенным алмазным слоем долго сохраняет рабочие свойства.
  • Антикоррозионное покрытие — при мокром сверлении на сверле не образуется ржавчина.
  • Легкое засверливание — благодаря центрирующему сверлу коронку не уводит в сторону.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне дрели или шуруповерта.



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Отзывы о товаре Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
110
Длина, мм
67
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальное алмазное сверло по керамограниту Matrix 726923 размером 110 х 67 мм, с 3-гранным хвостовиком, применяется для получения отверстий в стекле, плитке, кафеле. За счет высокой концентрации алмазов в режущем слое оно легко справляется со сверлением керамогранита. Сверло рассчитано на профессиональное использование с дрелями и шуруповертами. Водяное охлаждение в процессе работы значительно повышает срок службы оснастки.

Преимущества

  • Высокий ресурс — сверло с усиленным корпусом и увеличенным алмазным слоем долго сохраняет рабочие свойства.
  • Антикоррозионное покрытие — при мокром сверлении на сверле не образуется ржавчина.
  • Легкое засверливание — благодаря центрирующему сверлу коронку не уводит в сторону.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне дрели или шуруповерта.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726923, 110 х 67 мм, 3-гранный хвостовик – стоимость товара 1800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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