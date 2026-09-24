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Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616 купить с доставкой в Москве
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Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616

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Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616 - фото 1
Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616 - фото 2
Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616 - фото 2
  • Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710232
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х1
Вес, г.
210

Описание товара Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616

Алмазный диск Professional for Abrasive Bosch 2608602616 является сменным элементом угловых шлифмашин. Данный диск является экономичным решением для обработки мягких и абразивных материалов, таких как песчаник, кирпич, силикатный кирпич. Оснастка позволяет выполнять пропилы быстро и точно без больших усилий и без образования заусенцев. Алмазный диск Bosch изготовлен в соответствии с самыми жёсткими стандартами качества EN13236 и OSA.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный диск Professional for Abrasive Bosch 2608602616 является сменным элементом угловых шлифмашин. Данный диск является экономичным решением для обработки мягких и абразивных материалов, таких как песчаник, кирпич, силикатный кирпич. Оснастка позволяет выполнять пропилы быстро и точно без больших усилий и без образования заусенцев. Алмазный диск Bosch изготовлен в соответствии с самыми жёсткими стандартами качества EN13236 и OSA.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный диск Bosch 125-22.23 Professional For Abrasive 2.608.602.616 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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