Диск алмазный GROSS 730347, ф230х22,2мм, турбо, сухое резание
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный GROSS 730347, ф230х22,2мм, турбо, сухое резание
Алмазный диск Gross 730347 диаметром 230 х 22,2 мм, с рабочей частью «турбо», применяется для сухой резки твердых материалов: бетона, в том числе свежего, среднеармированного железобетона, кирпича, гранита, камня и песчаника. Работа с разными типами материалов возможна благодаря оптимально подобранной металлической связке. Инструмент используется в качестве расходника на профессиональных УШМ.
Преимущества
- Быстрое резание без водяного охлаждения — рабочая часть имеет турбированную форму.
- Хорошая производительность и высокий ресурс — режущая часть отличается высокой концентрацией алмазов 40-50 мкм.
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву — в составе связки присутствуют только качественные компоненты (кобальт, серебро и др.)
- Деформационная стойкость — корпус из инструментальной углеродистой стали 65Mn с добавлением марганца сохраняет плоскостность даже при высоких нагрузках.
- Устойчивость к коррозии — на корпус нанесено защитно-декоративное покрытие (бесцветный лак).
- Эффективное выполнение большого объема работ — ширина рабочей части составляет 10 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный диск Gross 730347 диаметром 230 х 22,2 мм, с рабочей частью «турбо», применяется для сухой резки твердых материалов: бетона, в том числе свежего, среднеармированного железобетона, кирпича, гранита, камня и песчаника. Работа с разными типами материалов возможна благодаря оптимально подобранной металлической связке. Инструмент используется в качестве расходника на профессиональных УШМ.
Преимущества
- Быстрое резание без водяного охлаждения — рабочая часть имеет турбированную форму.
- Хорошая производительность и высокий ресурс — режущая часть отличается высокой концентрацией алмазов 40-50 мкм.
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву — в составе связки присутствуют только качественные компоненты (кобальт, серебро и др.)
- Деформационная стойкость — корпус из инструментальной углеродистой стали 65Mn с добавлением марганца сохраняет плоскостность даже при высоких нагрузках.
- Устойчивость к коррозии — на корпус нанесено защитно-декоративное покрытие (бесцветный лак).
- Эффективное выполнение большого объема работ — ширина рабочей части составляет 10 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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