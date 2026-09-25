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Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, купить с доставкой в Москве
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Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт,

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Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 1
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 2
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 3
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 4
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 5
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 6
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 7
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 8
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 9
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 10
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 11
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 12
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 13
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 14
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 15
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 16
Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
8
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6 - 12 шт Сверло по бетону 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 6 шт Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 6 шт Бита 25 мм PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, TORX15, TORX20, TORX25, TORX27, TORX30, TORX35, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7 - 30 шт Головка торцевая 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 - 8 шт Сверло перовое по дереву 16, 20,22 - 3 шт Стопорное кольцо 6, 8, 10 - 3 шт Зенковка по дереву - 1 шт Адаптер для бит с магнитом - 1 шт Ключ шестигранный
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 1
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 2
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 3
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 4
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 5
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 6
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 7
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 8
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 9
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 10
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 11
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 12
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 13
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 14
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 15
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 16
  • Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746132
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Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт,
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь CrV
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
71
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6 - 12 шт Сверло по бетону 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 6 шт Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 6 шт Бита 25 мм PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, TORX15, TORX20, TORX25, TORX27, TORX30, TORX35, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7 - 30 шт Головка торцевая 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 - 8 шт Сверло перовое по дереву 16, 20,22 - 3 шт Стопорное кольцо 6, 8, 10 - 3 шт Зенковка по дереву - 1 шт Адаптер для бит с магнитом - 1 шт Ключ шестигранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х4
Вес, кг.
1.32

Описание товара Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт,

Комбинированный набор Matrix PRO 725671 — универсальное решение для мастеров, т. к. он содержит 71 предмет: отверточные биты (30 шт.) и адаптер к ним, шестигранный ключ, зенковку, стопорные кольца, 8 торцевых головок, 3 перовых сверла, сверла по дереву 3-8 мм, сверла по бетону 3-8 мм и сверла по металлу 1-6 мм. Оснастка подходит как для бытового использования, так и решения профессиональных задач.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — биты, торцевые головки и адаптер выполнены из хромованадиевой стали, сверла по металлу из стали Р6М5, а сверла по дереву — из стали 45.
  • Высокий ресурс — сверла по бетону изготовлены из стали 40Х и имеют твердосплавную пластину ВК8.
  • Решение широкого спектра задач — в набор входит оснастка наиболее распространенных размеров.
  • Быстрое переключение между задачами — магнитный адаптер упрощает замену бит.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики сверл совместимы со всеми типами патронов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с защелками и ручкой.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт,




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь CrV
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
71
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6 - 12 шт Сверло по бетону 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 6 шт Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 6 шт Бита 25 мм PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, TORX15, TORX20, TORX25, TORX27, TORX30, TORX35, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7 - 30 шт Головка торцевая 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 - 8 шт Сверло перовое по дереву 16, 20,22 - 3 шт Стопорное кольцо 6, 8, 10 - 3 шт Зенковка по дереву - 1 шт Адаптер для бит с магнитом - 1 шт Ключ шестигранный
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированный набор Matrix PRO 725671 — универсальное решение для мастеров, т. к. он содержит 71 предмет: отверточные биты (30 шт.) и адаптер к ним, шестигранный ключ, зенковку, стопорные кольца, 8 торцевых головок, 3 перовых сверла, сверла по дереву 3-8 мм, сверла по бетону 3-8 мм и сверла по металлу 1-6 мм. Оснастка подходит как для бытового использования, так и решения профессиональных задач.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — биты, торцевые головки и адаптер выполнены из хромованадиевой стали, сверла по металлу из стали Р6М5, а сверла по дереву — из стали 45.
  • Высокий ресурс — сверла по бетону изготовлены из стали 40Х и имеют твердосплавную пластину ВК8.
  • Решение широкого спектра задач — в набор входит оснастка наиболее распространенных размеров.
  • Быстрое переключение между задачами — магнитный адаптер упрощает замену бит.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики сверл совместимы со всеми типами патронов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с защелками и ручкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт, - стоимость товара 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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