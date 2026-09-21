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Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006)

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Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710124
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
130

Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006)

Зарядное устройство для телефонов Ugreen идеально сочетает в себе инновационные технологии и высокую производительность, обеспечивая быстрый и надежный заряд ваших устройств. Этот сетевой адаптер от известного бренда Ugreen поддерживает быстрые протоколы зарядки, что позволит сократить время подзарядки вашего гаджета. Сила выходного тока достигает 3 А, а максимальное выходное напряжение составляет 20 В, что в совокупности обеспечивает мощность до 30 Вт. Это позволяет устройству эффективно заряжать смартфоны, планшеты и другие совместимые девайсы. Зарядное устройство оснащено одним портом USB-C, который является универсальным и подходит для подключения различных устройств с поддержкой USB-C интерфейса. Благодаря компактному дизайну и легкому весу, зарядное устройство Ugreen идеально подходит для использования как дома, так и в поездках. Интеллектуальные технологии в его конструкции защищают ваши устройства от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания, обеспечивая безопасное и долговечное использование. Ugreen — это не только качество и надежность, но и элегантный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер. Выбирая зарядное устройство Ugreen, вы выбираете современный подход к зарядке ваших устройств и заботу об их безопасности.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство для телефонов Ugreen идеально сочетает в себе инновационные технологии и высокую производительность, обеспечивая быстрый и надежный заряд ваших устройств. Этот сетевой адаптер от известного бренда Ugreen поддерживает быстрые протоколы зарядки, что позволит сократить время подзарядки вашего гаджета. Сила выходного тока достигает 3 А, а максимальное выходное напряжение составляет 20 В, что в совокупности обеспечивает мощность до 30 Вт. Это позволяет устройству эффективно заряжать смартфоны, планшеты и другие совместимые девайсы. Зарядное устройство оснащено одним портом USB-C, который является универсальным и подходит для подключения различных устройств с поддержкой USB-C интерфейса. Благодаря компактному дизайну и легкому весу, зарядное устройство Ugreen идеально подходит для использования как дома, так и в поездках. Интеллектуальные технологии в его конструкции защищают ваши устройства от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания, обеспечивая безопасное и долговечное использование. Ugreen — это не только качество и надежность, но и элегантный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер. Выбирая зарядное устройство Ugreen, вы выбираете современный подход к зарядке ваших устройств и заботу об их безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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