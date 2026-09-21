Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006)
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen X703 Space Gray (35006)
Зарядное устройство для телефонов Ugreen идеально сочетает в себе инновационные технологии и высокую производительность, обеспечивая быстрый и надежный заряд ваших устройств. Этот сетевой адаптер от известного бренда Ugreen поддерживает быстрые протоколы зарядки, что позволит сократить время подзарядки вашего гаджета. Сила выходного тока достигает 3 А, а максимальное выходное напряжение составляет 20 В, что в совокупности обеспечивает мощность до 30 Вт. Это позволяет устройству эффективно заряжать смартфоны, планшеты и другие совместимые девайсы. Зарядное устройство оснащено одним портом USB-C, который является универсальным и подходит для подключения различных устройств с поддержкой USB-C интерфейса. Благодаря компактному дизайну и легкому весу, зарядное устройство Ugreen идеально подходит для использования как дома, так и в поездках. Интеллектуальные технологии в его конструкции защищают ваши устройства от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания, обеспечивая безопасное и долговечное использование. Ugreen — это не только качество и надежность, но и элегантный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер. Выбирая зарядное устройство Ugreen, вы выбираете современный подход к зарядке ваших устройств и заботу об их безопасности.
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