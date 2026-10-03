Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU)
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в привычном для блока питания дизайне со штепсельной вилкой. СЗУ действует со стабильной выходной мощностью 25 Вт при напряжении в сети 220-240 В. Модель поддерживает работу с технологиями GaN и быстрой зарядки. Компактный черный адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в сумке или кармане куртки. Вы можете брать его на работу для подзарядки смартфона или планшета в офисе. Адаптер питания с 1 USB-портом идет в комплекте с кабелем. Встроенная система защиты подключенных устройств отключает ЗУ при перегрузке, перегреве, коротком замыкании и импульсных помехах.
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