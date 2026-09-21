Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710040
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х3
Вес, г.
100
Описание товара Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A)
Кабель Apple A2795 — это высококачественный кабель с симметричным разъёмом USB Type-C. Он предназначен для быстрой зарядки и передачи данных между устройствами с соответствующим разъемом. Максимальная мощность зарядки в 60 Вт позволяет использовать кабель для зарядки мощных устройств, таких как ноутбуки или планшеты. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную свободу действий при подключении устройств. Кабель совместим только с устройствами бренда Apple: iPhone, iPad и iPod. Благодаря своей универсальности, он станет незаменимым аксессуаром для любого пользователя техники Apple.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Кабель Apple A2795 — это высококачественный кабель с симметричным разъёмом USB Type-C. Он предназначен для быстрой зарядки и передачи данных между устройствами с соответствующим разъемом. Максимальная мощность зарядки в 60 Вт позволяет использовать кабель для зарядки мощных устройств, таких как ноутбуки или планшеты. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную свободу действий при подключении устройств. Кабель совместим только с устройствами бренда Apple: iPhone, iPad и iPod. Благодаря своей универсальности, он станет незаменимым аксессуаром для любого пользователя техники Apple.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A)