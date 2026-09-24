Top.Mail.Ru
Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A - фото 1
Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A - фото 2
Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A - фото 3
Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Совместимость
для смартфонов
Цвет
белый
  • Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A - фото 1
  • Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A - фото 2
  • Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A - фото 3
  • Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657332
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Совместимость
для смартфонов
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
4х4х2
Вес, г.
30

Описание товара Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A

Кабель Apple USB-C Charge Cable 1.0 m (MM093ZM/A)Этот зарядный кабель длиной 1 м с двумя разъёмами USB C идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств с портами USB C, а также для передачи данных между ними. В сочетании с совместимым адаптером питания USB C зарядный кабель USB C позволяет удобно заряжать устройства от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой подзарядки. Адаптеры питания USB C продаются отдельно. iPad Pro 11 дюймов (1 го или 2 го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3 го, 4 го или 5 го поколения), iPad Air (4 го поколения) либо iPad mini (6 го поколения) и адаптер питания USB C мощностью 20 Вт



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Совместимость
для смартфонов
Цвет
белый
Описание
Кабель Apple USB-C Charge Cable 1.0 m (MM093ZM/A)Этот зарядный кабель длиной 1 м с двумя разъёмами USB C идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств с портами USB C, а также для передачи данных между ними. В сочетании с совместимым адаптером питания USB C зарядный кабель USB C позволяет удобно заряжать устройства от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой подзарядки. Адаптеры питания USB C продаются отдельно. iPad Pro 11 дюймов (1 го или 2 го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3 го, 4 го или 5 го поколения), iPad Air (4 го поколения) либо iPad mini (6 го поколения) и адаптер питания USB C мощностью 20 Вт


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...