Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Совместимость
для смартфонов
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657332
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Описание товара Кабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A
Кабель Apple USB-C Charge Cable 1.0 m (MM093ZM/A)Этот зарядный кабель длиной 1 м с двумя разъёмами USB C идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств с портами USB C, а также для передачи данных между ними. В сочетании с совместимым адаптером питания USB C зарядный кабель USB C позволяет удобно заряжать устройства от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой подзарядки. Адаптеры питания USB C продаются отдельно. iPad Pro 11 дюймов (1 го или 2 го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3 го, 4 го или 5 го поколения), iPad Air (4 го поколения) либо iPad mini (6 го поколения) и адаптер питания USB C мощностью 20 Вт
Кабель Apple USB-C Charge Cable 1.0 m (MM093ZM/A)Этот зарядный кабель длиной 1 м с двумя разъёмами USB C идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств с портами USB C, а также для передачи данных между ними. В сочетании с совместимым адаптером питания USB C зарядный кабель USB C позволяет удобно заряжать устройства от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой подзарядки. Адаптеры питания USB C продаются отдельно. iPad Pro 11 дюймов (1 го или 2 го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3 го, 4 го или 5 го поколения), iPad Air (4 го поколения) либо iPad mini (6 го поколения) и адаптер питания USB C мощностью 20 Вт
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