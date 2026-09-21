Лупа Veber 21008 (20х, 21мм)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
21
Увеличение, крат
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709846
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Cкладная лупа Veber с 20-кратной линзой (диаметр 21 мм) и со светодиодной подсветкой. Питание подсветки осуществляется от трёх элементов LR1130 (в комплекте).
Корпус лупы и оправа изготовлены из пластика. Изделие работает по принципу «входит-выходит». Светодиодная подсветка автоматически включается при вытягивании оправы из корпуса лупы и автоматически выключается при её складывании.
Из-за достаточно большого увеличения, рабочее расстояние т. е. расстояние между линзой и исследуемым объектом, невелико — в пределах 15-20 мм.
Для ношения лупы в качестве брелка на её корпусе предусмотрено ушко для крепления.
Корпус лупы позволяет нанести изображение на любую из её сторон, поэтому лупу можно использовать как «заготовку» для сувенирной продукции.
Лупы Veber предназначены для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии и пр.
Cкладная лупа Veber с 20-кратной линзой (диаметр 21 мм) и со светодиодной подсветкой. Питание подсветки осуществляется от трёх элементов LR1130 (в комплекте).
Корпус лупы и оправа изготовлены из пластика. Изделие работает по принципу «входит-выходит». Светодиодная подсветка автоматически включается при вытягивании оправы из корпуса лупы и автоматически выключается при её складывании.
Из-за достаточно большого увеличения, рабочее расстояние т. е. расстояние между линзой и исследуемым объектом, невелико — в пределах 15-20 мм.
Для ношения лупы в качестве брелка на её корпусе предусмотрено ушко для крепления.
Корпус лупы позволяет нанести изображение на любую из её сторон, поэтому лупу можно использовать как «заготовку» для сувенирной продукции.
Лупы Veber предназначены для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии и пр.
Лупа Veber 21008 (20х, 21мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа Veber 21008 (20х, 21мм)