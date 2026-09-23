Лупа Sparta 913745 4/6x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 478582
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
280 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Материал линзы
оптическое стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
134
Описание товара Лупа Sparta 913745 4/6x
Лупа Sparta 913745 оснащена двумя линзами диаметром 70 и 20 мм для 4-х и 6-кратного увеличения. Позволяет рассмотреть мелкие детали и предметы. Лупа классической конструкции с рукояткой пригодится людям с плохим зрением, ювелирам, мастерам по ремонту техники и т.д.
Преимущества
- Корпус лупы выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует его надежность и долговечность.
- Рукоятка оснащена компасом, благодаря которому можно осуществлять топографические манипуляции.
- Рукоятка с насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает.
- За счет небольшого веса 121 г при работе с лупой руки не устают.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Лупа Sparta 913745 оснащена двумя линзами диаметром 70 и 20 мм для 4-х и 6-кратного увеличения. Позволяет рассмотреть мелкие детали и предметы. Лупа классической конструкции с рукояткой пригодится людям с плохим зрением, ювелирам, мастерам по ремонту техники и т.д.
Преимущества
- Корпус лупы выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует его надежность и долговечность.
- Рукоятка оснащена компасом, благодаря которому можно осуществлять топографические манипуляции.
- Рукоятка с насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает.
- За счет небольшого веса 121 г при работе с лупой руки не устают.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа Sparta 913745 4/6x - данный товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа Sparta 913745 4/6x