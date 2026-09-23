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Лупа Sparta 913745 4/6x купить с доставкой в Москве
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Лупа Sparta 913745 4/6x

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Лупа Sparta 913745 4/6x - фото 1
Лупа Sparta 913745 4/6x - фото 2
Лупа Sparta 913745 4/6x - фото 3
Лупа Sparta 913745 4/6x - фото 4
Лупа Sparta 913745 4/6x - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа Sparta 913745 4/6x - фото 1
  • Лупа Sparta 913745 4/6x - фото 2
  • Лупа Sparta 913745 4/6x - фото 3
  • Лупа Sparta 913745 4/6x - фото 4
  • Лупа Sparta 913745 4/6x - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478582
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Лупа Sparta 913745 4/6x
280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Лупы
Материал линзы
оптическое стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
134

Описание товара Лупа Sparta 913745 4/6x

Лупа Sparta 913745 оснащена двумя линзами диаметром 70 и 20 мм для 4-х и 6-кратного увеличения. Позволяет рассмотреть мелкие детали и предметы. Лупа классической конструкции с рукояткой пригодится людям с плохим зрением, ювелирам, мастерам по ремонту техники и т.д.

Преимущества

  • Корпус лупы выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует его надежность и долговечность.
  • Рукоятка оснащена компасом, благодаря которому можно осуществлять топографические манипуляции.
  • Рукоятка с насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает.
  • За счет небольшого веса 121 г при работе с лупой руки не устают.

Отзывы о товаре Лупа Sparta 913745 4/6x




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Лупы
Материал линзы
оптическое стекло
Страна производитель
Китай
Описание

Лупа Sparta 913745 оснащена двумя линзами диаметром 70 и 20 мм для 4-х и 6-кратного увеличения. Позволяет рассмотреть мелкие детали и предметы. Лупа классической конструкции с рукояткой пригодится людям с плохим зрением, ювелирам, мастерам по ремонту техники и т.д.

Преимущества

  • Корпус лупы выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует его надежность и долговечность.
  • Рукоятка оснащена компасом, благодаря которому можно осуществлять топографические манипуляции.
  • Рукоятка с насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает.
  • За счет небольшого веса 121 г при работе с лупой руки не устают.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Sparta 913745 4/6x - данный товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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