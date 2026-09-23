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Лупа Sparta 913675 6x купить с доставкой в Москве
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Лупа Sparta 913675 6x

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Лупа Sparta 913675 6x - фото 1
Лупа Sparta 913675 6x - фото 2
Лупа Sparta 913675 6x - фото 3
Лупа Sparta 913675 6x - фото 4
Лупа Sparta 913675 6x - фото 5
Лупа Sparta 913675 6x - фото 6
Лупа Sparta 913675 6x - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
6
  • Лупа Sparta 913675 6x - фото 1
  • Лупа Sparta 913675 6x - фото 2
  • Лупа Sparta 913675 6x - фото 3
  • Лупа Sparta 913675 6x - фото 4
  • Лупа Sparta 913675 6x - фото 5
  • Лупа Sparta 913675 6x - фото 6
  • Лупа Sparta 913675 6x - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лупа Sparta 913675 6x
250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Лупа
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
6
Материал ручки
пластик
Материал линзы
оптическое стекло
Габариты
85x70x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Лупа Sparta 913675 6x

Складная карманная 6-кратная лупа Sparta 913675 диаметром 60 мм будет полезна в быту во время чтения или рукоделия. За счет складной конструкции легко поместится в карман, поэтому ее удобно брать с собой в поездки.

Отзывы о товаре Лупа Sparta 913675 6x




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Лупа
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
6
Материал ручки
пластик
Материал линзы
оптическое стекло
Габариты
85x70x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Складная карманная 6-кратная лупа Sparta 913675 диаметром 60 мм будет полезна в быту во время чтения или рукоделия. За счет складной конструкции легко поместится в карман, поэтому ее удобно брать с собой в поездки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Sparta 913675 6x - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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