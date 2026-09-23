Лупа Sparta 913675 6x
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Характеристики
Тип товара
Лупа
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
В наличии
Код товара: 478584
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250 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупа
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
6
Материал ручки
пластик
Материал линзы
оптическое стекло
Габариты
85x70x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
100
Описание товара Лупа Sparta 913675 6x
Складная карманная 6-кратная лупа Sparta 913675 диаметром 60 мм будет полезна в быту во время чтения или рукоделия. За счет складной конструкции легко поместится в карман, поэтому ее удобно брать с собой в поездки.
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Бренд
Тип товара
Лупа
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
6
Материал ручки
пластик
Материал линзы
оптическое стекло
Габариты
85x70x25 мм
Страна производитель
Китай
Складная карманная 6-кратная лупа Sparta 913675 диаметром 60 мм будет полезна в быту во время чтения или рукоделия. За счет складной конструкции легко поместится в карман, поэтому ее удобно брать с собой в поездки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа Sparta 913675 6x - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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