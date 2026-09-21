Лупа 7036-A (10*30) слайдовая
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Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра, Часовая/ювелирная
Конструкция лупы
настольная, на очковой оправе
Диаметр линзы, мм
30
Увеличение, крат
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709828
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Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра, Часовая/ювелирная
Конструкция лупы
настольная, на очковой оправе
Диаметр линзы, мм
30
Увеличение, крат
10
Материал ручки
пластик
Материал линзы
стекло
Дополнительно
прозрачная часть корпуса: высота – 24 мм, диаметр – 50 мм
Габариты
50x50x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х2
Вес, г.
300
Описание товара Лупа 7036-A (10*30) слайдовая
Veber 7036-A - лупа с десятикратным увеличением удобна для часовых работ, а также для использования в ювелирном деле, нумизматике и других сферах. Лупа имеет компактные размеры и небольшой вес.
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Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра, Часовая/ювелирная
Конструкция лупы
настольная, на очковой оправе
Диаметр линзы, мм
30
Увеличение, крат
10
Материал ручки
пластик
Материал линзы
стекло
Дополнительно
прозрачная часть корпуса: высота – 24 мм, диаметр – 50 мм
Габариты
50x50x50 мм
Страна производитель
Китай
Veber 7036-A - лупа с десятикратным увеличением удобна для часовых работ, а также для использования в ювелирном деле, нумизматике и других сферах. Лупа имеет компактные размеры и небольшой вес.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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