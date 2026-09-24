Тарелка десертная BIANCO 19см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 709627
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
400 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х3
Вес, г.
295
Описание товара Тарелка десертная BIANCO 19см
Тарелка десертная DOMENIKBIANCO (19 см) — это стильный и функциональный аксессуар для сервировки стола. Благодаря своему изысканному внешнему виду фарфор всегда смотрится празднично. Для создания полной композиции рекомендуется использовать другие коллекции марки – салатники и глубокие тарелки, соусник, выполненные в подобном стилевом решении.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Тарелка десертная DOMENIKBIANCO (19 см) — это стильный и функциональный аксессуар для сервировки стола. Благодаря своему изысканному внешнему виду фарфор всегда смотрится празднично. Для создания полной композиции рекомендуется использовать другие коллекции марки – салатники и глубокие тарелки, соусник, выполненные в подобном стилевом решении.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Тарелка десертная BIANCO 19см – стоимость товара 400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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