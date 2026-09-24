Чашка ЭМПИЛАБЛЬ 280мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чашка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.28
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 709391
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
510 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чашка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.28
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
9х9х6
Вес, г.
209
Описание товара Чашка ЭМПИЛАБЛЬ 280мл
Чашка LUMINARC ЭМПИЛАБЛЬ объемом 280 мл представляет собой практичное решение для повседневного использования. Изготовленная из качественного стекла, она отличается прочностью и долговечностью. Белый однотонный дизайн делает её универсальной и подходящей для любого интерьера. Чашка оснащена удобной ручкой, что обеспечивает комфорт при использовании. Она подходит для разогрева в микроволновой печи, что делает её функциональной и удобной в быту. Возможность мытья в посудомоечной машине облегчает уход за изделием. Легкий вес, всего 232 грамма, делает её удобной для использования как дома, так и в офисе.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чашка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.28
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый
Страна производитель
Франция
Чашка LUMINARC ЭМПИЛАБЛЬ объемом 280 мл представляет собой практичное решение для повседневного использования. Изготовленная из качественного стекла, она отличается прочностью и долговечностью. Белый однотонный дизайн делает её универсальной и подходящей для любого интерьера. Чашка оснащена удобной ручкой, что обеспечивает комфорт при использовании. Она подходит для разогрева в микроволновой печи, что делает её функциональной и удобной в быту. Возможность мытья в посудомоечной машине облегчает уход за изделием. Легкий вес, всего 232 грамма, делает её удобной для использования как дома, так и в офисе.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Чашка ЭМПИЛАБЛЬ 280мл - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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