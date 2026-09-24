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Чайная пара ПАВЛИН 300мл купить с доставкой в Москве
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Чайная пара ПАВЛИН 300мл

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Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 1
Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 2
Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 3
Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 4
Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 5
Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чашка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
2
Объем
0.3
Цвет
бежевый, с рисунком
  • Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 1
  • Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 2
  • Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 3
  • Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 4
  • Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 5
  • Чайная пара ПАВЛИН 300мл - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709399
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Характеристики

Бренд
SIJ
Тип товара
Чашка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
2
Объем
0.3
Блюдца
есть
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
бежевый, с рисунком
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х9
Вес, г.
684

Описание товара Чайная пара ПАВЛИН 300мл

Чайная пара состоит из двух предметов - кружки для чая или кофе и блюдца. Набор фарфоровой чайной посуды поставляется в яркой красивой коробке. От выбора качественной посуды зависит не только её срок службы, но и получаемые эмоции при использовании. Даже пить чай приятнее из красивых и удобных чашек, которые не хочется выпускать из рук. Чайный набор включает в себя чашку объемом 300мл и блюдце. Блюдца считаются обязательным атрибутом чайной посуды. Они нужны для того, чтобы чай не проливался на скатерть, а также была возможность положить куда-то конфету, печенье или другой продукт к чаю. Если раньше посуда была лишь классического белого цвета или белая с золотой каймой, то сегодня можно выбрать весьма необычные варианты. Цветная посуда способна не только украсить интерьер кухни, но и поднять настроение и повлиять на аппетит. Подарочный набор станет идеальным подарком для любой женщины. Кружки подходят для горячих и холодных напитков, для чая и кофе. Блюдца - маленькие тарелки подойдут для сервировки и подачи закусок, десерта, фруктов.Его можно преподнести на годовщину, день рождения, любой праздник любимой жене, коллеге. Стильная посуда гармонично впишется в кухонный и ресторанный интерьер, станет украшением праздничного стола. Стильные кружки с блюдцами подходят для использования в баре, салоне красоты, для офиса, для деловой встречи, для дома и дачи. Чайная пара гармонично вписывается в современные стили, станет необычным декоративным украшением любого помещения, эффектно дополнят коллекцию праздничной посуды.

Отзывы о товаре Чайная пара ПАВЛИН 300мл




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SIJ
Тип товара
Чашка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
2
Объем
0.3
Блюдца
есть
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
бежевый, с рисунком
Страна производитель
Китай
Описание
Чайная пара состоит из двух предметов - кружки для чая или кофе и блюдца. Набор фарфоровой чайной посуды поставляется в яркой красивой коробке. От выбора качественной посуды зависит не только её срок службы, но и получаемые эмоции при использовании. Даже пить чай приятнее из красивых и удобных чашек, которые не хочется выпускать из рук. Чайный набор включает в себя чашку объемом 300мл и блюдце. Блюдца считаются обязательным атрибутом чайной посуды. Они нужны для того, чтобы чай не проливался на скатерть, а также была возможность положить куда-то конфету, печенье или другой продукт к чаю. Если раньше посуда была лишь классического белого цвета или белая с золотой каймой, то сегодня можно выбрать весьма необычные варианты. Цветная посуда способна не только украсить интерьер кухни, но и поднять настроение и повлиять на аппетит. Подарочный набор станет идеальным подарком для любой женщины. Кружки подходят для горячих и холодных напитков, для чая и кофе. Блюдца - маленькие тарелки подойдут для сервировки и подачи закусок, десерта, фруктов.Его можно преподнести на годовщину, день рождения, любой праздник любимой жене, коллеге. Стильная посуда гармонично впишется в кухонный и ресторанный интерьер, станет украшением праздничного стола. Стильные кружки с блюдцами подходят для использования в баре, салоне красоты, для офиса, для деловой встречи, для дома и дачи. Чайная пара гармонично вписывается в современные стили, станет необычным декоративным украшением любого помещения, эффектно дополнят коллекцию праздничной посуды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайная пара ПАВЛИН 300мл - стоимость товара 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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