Описание товара Чайная пара ПАВЛИН 300мл

Чайная пара состоит из двух предметов - кружки для чая или кофе и блюдца. Набор фарфоровой чайной посуды поставляется в яркой красивой коробке. От выбора качественной посуды зависит не только её срок службы, но и получаемые эмоции при использовании. Даже пить чай приятнее из красивых и удобных чашек, которые не хочется выпускать из рук. Чайный набор включает в себя чашку объемом 300мл и блюдце. Блюдца считаются обязательным атрибутом чайной посуды. Они нужны для того, чтобы чай не проливался на скатерть, а также была возможность положить куда-то конфету, печенье или другой продукт к чаю. Если раньше посуда была лишь классического белого цвета или белая с золотой каймой, то сегодня можно выбрать весьма необычные варианты. Цветная посуда способна не только украсить интерьер кухни, но и поднять настроение и повлиять на аппетит. Подарочный набор станет идеальным подарком для любой женщины. Кружки подходят для горячих и холодных напитков, для чая и кофе. Блюдца - маленькие тарелки подойдут для сервировки и подачи закусок, десерта, фруктов.Его можно преподнести на годовщину, день рождения, любой праздник любимой жене, коллеге. Стильная посуда гармонично впишется в кухонный и ресторанный интерьер, станет украшением праздничного стола. Стильные кружки с блюдцами подходят для использования в баре, салоне красоты, для офиса, для деловой встречи, для дома и дачи. Чайная пара гармонично вписывается в современные стили, станет необычным декоративным украшением любого помещения, эффектно дополнят коллекцию праздничной посуды.