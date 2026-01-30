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Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316 купить с доставкой в Москве
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Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316

33 Отзывы
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Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316 - фото 1
Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316 - фото 2
Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316 - фото 3
Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Посуда
Количество предметов в наборе
1
Цвет
синий, прозрачный
  • Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316 - фото 1
  • Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316 - фото 2
  • Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316 - фото 3
  • Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
470 руб.  902 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629244
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316
470 руб. -48%
902 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LUMINARC
Тип товара
Посуда
Количество предметов в наборе
1
Блюдца
нет
Цвет
синий, прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х19
Вес, г.
787

Описание товара Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316

Сервизы LUMINARC — это воплощение элегантности и современного стиля в вашей кухне. Этот набор посуды сочетает в себе чистоту прозрачных материалов и глубину насыщенного синего цвета, создавая гармоничный акцент на любом столе. Продукция бренда LUMINARC известна своим качеством и долговечностью, благодаря использованию высококачественного стекла, устойчивого к царапинам и ударам. Каждое изделие из сервиза обладает изысканным дизайном, который подчеркнет уникальность и эстетичность вашей сервировки. Прозрачные элементы добавляют легкость и воздушность сервизу, в то время как синие акценты придают элегантности и новизны. Этот набор идеально подойдет как для повседневного использования, так и для особых случаев, создавая уютную и праздничную атмосферу. Помимо визуальной привлекательности, посуда LUMINARC отличается практичностью: она легко моется и подходит для использования в посудомоечной машине, а также устойчива к температурным перепадам, что делает ее удобной для повседневного использования. Выбирая сервизы LUMINARC, вы вкладываете в стиль, который прослужит вам долгие годы.

Отзывы о товаре Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится эта серия посуды,Красивый салатник, вместительный очень нужная вещь на кухне.Спасибо всем
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
салатник большой хороший пришёл целый,хотя уже без упаковки,пупыркой обернут и в посылочном ящике,неприятно
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Araks

Достоинства:


Комментарий:
красивый и удобный салатник в дополнение к ранее купленному сервизу.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный салатник! Хотела чуть меньше, но все равно выкупила!)
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивая посуда. Сначала купила плоские тарелки на 25, потом решила собрать весь комплект.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Лидия И.

Достоинства:


Комментарий:
Подарили такие тарелки, купила себе к ним салатник, очень удобная форма
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
красивый салатник, пришёл целый. спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
очень красивая посуда, хорошо упакована.спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Просто красавец! Размер что надо. Для салатиков на стол просто идеально!
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, пришел целый. Глубокий салатник, большой, сине-зеленого оттенка.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивая тарелка , к сожалению фото не сделала так как на подарок заказывала , как дополнение
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брали по рекомендации.посуда понравилась.всё пришло целое.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Салатники отличные. Покупала к сервизу. Цвет красивый
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Салатник отличный мне очень понравился , купил к набору тарелок такого же цвета, проверял сразу на месте в пвз, салатник целый, упакован в картонную коробку и пупырчатую упаковку, покупкой доволен, фото прилогаются, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу за возможность недорого купить этот замечательный салатник. Хороший большой обьем. При этом не выглядит \"тазиком\". Пришел в целости и сохранности))) Собрала практически весь столовый сервиз. Очень красивая посуда!
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный салатник, купили к сервизу, т.к. свой разбили. Очень рады. Продавца рекомендуем, запаковано было отлично, даже если бы коробку бросали и роняли.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Интересный дизайн и цвет сальника. Очень вместительный.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2025
НИКИТА С.

Достоинства:


Комментарий:
салатник надеемся краска не слезет при первом мытье)
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Салатник очень красивый,доставили в отличной упаковке. Спасибо большое за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Дарья Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный салатник, подходит к основному набору посуды! доставка хорошая! салатник пришел в коробке и пупырке!
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Дарья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала 3 салатника,один из них пришел полностью разбитый,на ПВЗ даже не стали открывать эту коробку. Оценку не снижаю,все бывает. Качество салатников в использовании отличное, стекло толстое,удобные
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
салатник беру не первый раз. хорошее качество, подходит к набору. Пришел зорошт упакованный. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший салатник, большой объем,продавец отлично упаковывает товар.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, купила к набору тарелок. Просто любовь моя!
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
Заказала набор посуды и этот салатник,очень красивый и качественный.И главное для меня производство Россия,а не Китай.Берите не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Антонина А.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый салатник! Качественный, как и все товары этой фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая и качественная посуда. Украшает пространство, радует взгляд.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный салатник, большой, пришёл целый, цвет яркий, всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирала долго, читала много отзывов. Решила заказать у данного продавца. Очень надеялась на качество упаковки, хотя бы в коробочку положили. Очень ненадёжно это всё. Порадовала только то, что не разбилось, сколов нет. Но коробка нужна! Поэтому минус звезда
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Станислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
красив, удобен. довольно глубокий, легко моется, не создаёт ощущения тонкого стекла. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Любовь А.

Достоинства:


Комментарий:
Салатник замечательный Покупала к набору тарелок из этой же серии, это моя любофф. Пришёл быстро, упакован был в коробку и в коробке лежал замотанный пупыркой. Спасибо продавцу за бережное отношение к своей продукции
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Валентина П.

Достоинства:


Комментарий:
очень достойный вид салатниц. хороший цве т, форма и размер. все подходит для сервировки стола.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
шикарные салатники, большие, глубокие, очень красивое стекло



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LUMINARC
Тип товара
Посуда
Количество предметов в наборе
1
Блюдца
нет
Цвет
синий, прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Сервизы LUMINARC — это воплощение элегантности и современного стиля в вашей кухне. Этот набор посуды сочетает в себе чистоту прозрачных материалов и глубину насыщенного синего цвета, создавая гармоничный акцент на любом столе. Продукция бренда LUMINARC известна своим качеством и долговечностью, благодаря использованию высококачественного стекла, устойчивого к царапинам и ударам. Каждое изделие из сервиза обладает изысканным дизайном, который подчеркнет уникальность и эстетичность вашей сервировки. Прозрачные элементы добавляют легкость и воздушность сервизу, в то время как синие акценты придают элегантности и новизны. Этот набор идеально подойдет как для повседневного использования, так и для особых случаев, создавая уютную и праздничную атмосферу. Помимо визуальной привлекательности, посуда LUMINARC отличается практичностью: она легко моется и подходит для использования в посудомоечной машине, а также устойчива к температурным перепадам, что делает ее удобной для повседневного использования. Выбирая сервизы LUMINARC, вы вкладываете в стиль, который прослужит вам долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится эта серия посуды,Красивый салатник, вместительный очень нужная вещь на кухне.Спасибо всем
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
салатник большой хороший пришёл целый,хотя уже без упаковки,пупыркой обернут и в посылочном ящике,неприятно
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Araks

Достоинства:


Комментарий:
красивый и удобный салатник в дополнение к ранее купленному сервизу.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный салатник! Хотела чуть меньше, но все равно выкупила!)
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивая посуда. Сначала купила плоские тарелки на 25, потом решила собрать весь комплект.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Лидия И.

Достоинства:


Комментарий:
Подарили такие тарелки, купила себе к ним салатник, очень удобная форма
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
красивый салатник, пришёл целый. спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
очень красивая посуда, хорошо упакована.спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Просто красавец! Размер что надо. Для салатиков на стол просто идеально!
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, пришел целый. Глубокий салатник, большой, сине-зеленого оттенка.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивая тарелка , к сожалению фото не сделала так как на подарок заказывала , как дополнение
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брали по рекомендации.посуда понравилась.всё пришло целое.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Салатники отличные. Покупала к сервизу. Цвет красивый
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Салатник отличный мне очень понравился , купил к набору тарелок такого же цвета, проверял сразу на месте в пвз, салатник целый, упакован в картонную коробку и пупырчатую упаковку, покупкой доволен, фото прилогаются, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу за возможность недорого купить этот замечательный салатник. Хороший большой обьем. При этом не выглядит \"тазиком\". Пришел в целости и сохранности))) Собрала практически весь столовый сервиз. Очень красивая посуда!
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный салатник, купили к сервизу, т.к. свой разбили. Очень рады. Продавца рекомендуем, запаковано было отлично, даже если бы коробку бросали и роняли.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Интересный дизайн и цвет сальника. Очень вместительный.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2025
НИКИТА С.

Достоинства:


Комментарий:
салатник надеемся краска не слезет при первом мытье)
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Салатник очень красивый,доставили в отличной упаковке. Спасибо большое за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Дарья Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный салатник, подходит к основному набору посуды! доставка хорошая! салатник пришел в коробке и пупырке!
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Дарья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала 3 салатника,один из них пришел полностью разбитый,на ПВЗ даже не стали открывать эту коробку. Оценку не снижаю,все бывает. Качество салатников в использовании отличное, стекло толстое,удобные
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
салатник беру не первый раз. хорошее качество, подходит к набору. Пришел зорошт упакованный. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший салатник, большой объем,продавец отлично упаковывает товар.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, купила к набору тарелок. Просто любовь моя!
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
Заказала набор посуды и этот салатник,очень красивый и качественный.И главное для меня производство Россия,а не Китай.Берите не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Антонина А.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый салатник! Качественный, как и все товары этой фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая и качественная посуда. Украшает пространство, радует взгляд.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный салатник, большой, пришёл целый, цвет яркий, всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирала долго, читала много отзывов. Решила заказать у данного продавца. Очень надеялась на качество упаковки, хотя бы в коробочку положили. Очень ненадёжно это всё. Порадовала только то, что не разбилось, сколов нет. Но коробка нужна! Поэтому минус звезда
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Станислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
красив, удобен. довольно глубокий, легко моется, не создаёт ощущения тонкого стекла. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Любовь А.

Достоинства:


Комментарий:
Салатник замечательный Покупала к набору тарелок из этой же серии, это моя любофф. Пришёл быстро, упакован был в коробку и в коробке лежал замотанный пупыркой. Спасибо продавцу за бережное отношение к своей продукции
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Валентина П.

Достоинства:


Комментарий:
очень достойный вид салатниц. хороший цве т, форма и размер. все подходит для сервировки стола.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
шикарные салатники, большие, глубокие, очень красивое стекло


Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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