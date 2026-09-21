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Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка

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Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Milestones
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709333
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Характеристики

Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8435723701651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Milestones
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Miles Davis - Dr. Jekyll, Miles Davis - Sid's Ahead, Miles Davis - Two Bass Hit, Miles Davis - Milestones, Miles Davis - Billy Boy, Miles Davis - Straight, No Chaser
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Страна производства
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Miles Davis - Dr. Jekyll, Miles Davis - Sid's Ahead, Miles Davis - Two Bass Hit, Miles Davis - Milestones, Miles Davis - Billy Boy, Miles Davis - Straight, No Chaser

Отзывы о товаре Miles Davis - Milestones (Red) (8435723701651) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8435723701651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Milestones
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Miles Davis - Dr. Jekyll, Miles Davis - Sid's Ahead, Miles Davis - Two Bass Hit, Miles Davis - Milestones, Miles Davis - Billy Boy, Miles Davis - Straight, No Chaser
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Страна производства
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Miles Davis - Dr. Jekyll, Miles Davis - Sid's Ahead, Miles Davis - Two Bass Hit, Miles Davis - Milestones, Miles Davis - Billy Boy, Miles Davis - Straight, No Chaser
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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