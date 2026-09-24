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Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка

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Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
South Of Heaven
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753441640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
South Of Heaven
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
A1. South Of Heaven A2. Silent Scream A3. Live Undead A4. Behind The Crooked Cross A5. Mandatory Suicide B1. Ghosts Of War B2. Read Between The Lies B3. Cleanse The Soul B4. Dissident Aggressor B5. Spill The Blood
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка

Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753441640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
South Of Heaven
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
A1. South Of Heaven A2. Silent Scream A3. Live Undead A4. Behind The Crooked Cross A5. Mandatory Suicide B1. Ghosts Of War B2. Read Between The Lies B3. Cleanse The Soul B4. Dissident Aggressor B5. Spill The Blood
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slayer - South Of Heaven (0600753441640) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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