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Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка

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Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка - фото 1
Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка - фото 2
Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Воспоминание О Венеции
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка - фото 1
  • Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка - фото 2
  • Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Воспоминание О Венеции
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Музыка На Воде, Полет, Далекий Парусник, Восход Над Морем, Старинные Часы, На Ступенях Собора, Одинокий Саксофон, Заброшенный Сад, Влюбленные, Пары На Веранде, Обещание Любви, Смерть В Венеции, Конец Праздника, Птицы Над Городом, Уличный Музыкант, Последнее Кафе, Воспоминание О Венеции
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка

Микаэл Таривердиев – композитор, создавший музыку ко многим знаменитым фильмам:«Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Король-олень». Сборник представляет собой коллекцию инструментальных композиций, написанных Таривердиевым для кинофильмов и спектаклей : «Загадка Эндхауза», «Рейс сквозь память», «И возвращается ветер» и многих других



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Воспоминание О Венеции
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Музыка На Воде, Полет, Далекий Парусник, Восход Над Морем, Старинные Часы, На Ступенях Собора, Одинокий Саксофон, Заброшенный Сад, Влюбленные, Пары На Веранде, Обещание Любви, Смерть В Венеции, Конец Праздника, Птицы Над Городом, Уличный Музыкант, Последнее Кафе, Воспоминание О Венеции
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Микаэл Таривердиев – композитор, создавший музыку ко многим знаменитым фильмам:«Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Король-олень». Сборник представляет собой коллекцию инструментальных композиций, написанных Таривердиевым для кинофильмов и спектаклей : «Загадка Эндхауза», «Рейс сквозь память», «И возвращается ветер» и многих других


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микаэл Таривердиев - Воспоминание О Венеции (4640004134408) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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