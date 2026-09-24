Top.Mail.Ru
Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 1
Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 2
Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 3
Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 4
Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 5
Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 6
Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 7
Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Chronologic
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 1
  • Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 2
  • Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 3
  • Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 4
  • Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 5
  • Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 6
  • Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 7
  • Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MVKA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mvka
Barcode
[0190296889417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Chronologic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Miracle, About You, Moonshine, Melancolia, Plume, Fargo, Waterguns, Leena, Supersonics, Ghosts, April
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Miracle, About You, Moonshine, Melancolia, Plume, Fargo, Waterguns, Leena, Supersonics, Ghosts, April



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MVKA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mvka
Barcode
[0190296889417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Chronologic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Miracle, About You, Moonshine, Melancolia, Plume, Fargo, Waterguns, Leena, Supersonics, Ghosts, April
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Miracle, About You, Moonshine, Melancolia, Plume, Fargo, Waterguns, Leena, Supersonics, Ghosts, April


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caravan Palace - Chronologic (coloured) (0190296889417) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...