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Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка

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Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 1
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 2
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 3
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 4
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 5
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 6
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 7
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 8
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 9
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 10
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Ghost Reveries
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 1
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 2
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 3
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 4
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 5
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 6
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 7
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 8
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 9
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 10
  • Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707835
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Ghost Reveries
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ghost Of Perdition, The Baying Of The Hounds, Beneath The Mire, Atonement, Reverie/Harlequin Forest, Hours Of Wealth, The Grand Conjuration, Isolation Years
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка

Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Ghost Reveries
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ghost Of Perdition, The Baying Of The Hounds, Beneath The Mire, Atonement, Reverie/Harlequin Forest, Hours Of Wealth, The Grand Conjuration, Isolation Years
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - Ghost Reveries (coloured) (8719262038912) виниловая пластинка – стоимость товара 4200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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