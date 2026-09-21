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Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка

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Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 1
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 2
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 3
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 4
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 5
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 6
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 7
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 8
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 9
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 10
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 11
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ricky Martin
Альбом (сингл)
Ricky Martin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 1
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 2
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 3
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 4
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 5
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 6
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 7
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 8
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 9
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 10
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 11
  • Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588849213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ricky Martin
Альбом (сингл)
Ricky Martin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Livin La Vida Loca, Spanish Eyes, Shes All I Ever Had, Shake Your Bon-Bon, Be Careful (Cuidado Con Mi Coraz?n), I Am Made Of You, Love You For A Day, Private Emotion, The Cup Of Life (Spanglish Radio Edit) (The Official Song Of The World Cup, France 98), You Stay With Me, Livin La Vida Loca (Spanish Version), I Count The Minutes, Bella (Shes All I Ever Had), Mar?a (Spanglish Radio Edit)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка

Переиздание на виниле к 25-летию новаторского одноименного альбома Рикки Мартина.. Альбом, включающий международный хит Livin La Vida Loca, дебютировал на вершине американского Billboard 200, с продажами 661 000 копий за первую неделю. Это достижение сделало Рикки Мартина первым латиноамериканским исполнителем мужского пола, который когда-либо дебютировал под номером один в Billboard 200. Знаменитый сингл Livin La Vida Loca доминировал в чартах более чем 20 стран и занимал первое место в Billboard Hot 100 в течение пяти недель подряд, став первым синглом Рики Мартина, занявшим первое место в чартах США.

Отзывы о товаре Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588849213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ricky Martin
Альбом (сингл)
Ricky Martin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Livin La Vida Loca, Spanish Eyes, Shes All I Ever Had, Shake Your Bon-Bon, Be Careful (Cuidado Con Mi Coraz?n), I Am Made Of You, Love You For A Day, Private Emotion, The Cup Of Life (Spanglish Radio Edit) (The Official Song Of The World Cup, France 98), You Stay With Me, Livin La Vida Loca (Spanish Version), I Count The Minutes, Bella (Shes All I Ever Had), Mar?a (Spanglish Radio Edit)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле к 25-летию новаторского одноименного альбома Рикки Мартина.. Альбом, включающий международный хит Livin La Vida Loca, дебютировал на вершине американского Billboard 200, с продажами 661 000 копий за первую неделю. Это достижение сделало Рикки Мартина первым латиноамериканским исполнителем мужского пола, который когда-либо дебютировал под номером один в Billboard 200. Знаменитый сингл Livin La Vida Loca доминировал в чартах более чем 20 стран и занимал первое место в Billboard Hot 100 в течение пяти недель подряд, став первым синглом Рики Мартина, занявшим первое место в чартах США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4990 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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