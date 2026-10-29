Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 244 руб.
В наличии
Код товара: 707369
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 244 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
64
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.6
Длина, м
21.5
Высота, см
16.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х12
Вес, кг.
1.6
Описание товара Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной
Дрель-шуруповерт Makita XGT BL/XPT DF002GZ имеет 2 режима работы — сверление и заворачивание. Пригодится на стройплощадке и в мастерской.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT
-
В наличииЦена 16 860 руб. 33 000 руб.4215 руб. в СплитДрель электрическая Makita HP2070 ударная
-
В наличииЦена 16 860 руб.4215 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Makita HP332DWAE
-
В наличииЦена 17 050 руб.4263 руб. в СплитШуруповерт DeWalt DCF887NT-XJ аккум. патрон:быстрозажимной
-
В наличииЦена 17 280 руб.4320 руб. в СплитДрель электрическая Makita HP2070F ударная
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитДрель-шуруповерт Makita DF333DSAX6 аккум. патрон:быстрозажимной ...
-
В наличииЦена 18 260 руб.4565 руб. в СплитДрель электрическая Makita HP2071F ударная
-
В наличииЦена 18 490 руб. 31 460 руб.4623 руб. в СплитДрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI аккум. патрон:быстрозажимной (...
-
В наличииЦена 18 660 руб.4665 руб. в СплитДрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI кейс, 1 АКБ (06019K3005)
-
В наличииЦена 18 670 руб.4668 руб. в СплитДрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (...
-
В наличииЦена 18 710 руб.4678 руб. в СплитДрель-шуруповерт Makita DHP486Z аккум. патрон:быстрозажимной
-
В наличииЦена 19 170 руб.4793 руб. в СплитДрель-шуруповерт DeWalt DCD805NT аккум. патрон:быстрозажимной (к...
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
64
Макс. диаметр сверления дерева
38
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.6
Длина, м
21.5
Высота, см
16.4
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт Makita XGT BL/XPT DF002GZ имеет 2 режима работы — сверление и заворачивание. Пригодится на стройплощадке и в мастерской.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной – стоимость товара 17244 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной