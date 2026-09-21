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Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка

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Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 1
Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 2
Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 3
Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 4
Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 5
Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 6
Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 7
Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Synthwave Ride
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 1
  • Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 2
  • Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 3
  • Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 4
  • Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 5
  • Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 6
  • Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 7
  • Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707338
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974765863]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Synthwave Ride
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kavinsky–Testarossa Autodrive, Idrissi*–Visitors, A.L.I.S.O.N–Space Echo, Calling Marian–Le Premier Jour, VHS Dreams–Nightdrive, Sunglasses Kid–Graduation, VIQ–Last Path, Bunnyx& Marvel83'–NYC Sunrise, Giorgio Moroder–I Wanna Rock You, Nina*–Beyond Memory, Melezz–Neon Escapism, Emil Rootmayer*–Recall, Double Mixte–Romance Noire, Solitaires (2)–Voyage ? La Mer, Thomas Barrandon–Fragment, Neon Nox–Fahrenheit, Orion (105)–Time For Crime, Desire (16)–Black Latex, The Toxic Avenger*–Sorcery, Artofdis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
Франция
Страна производства
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка

Откройте заново для себя все жемчужины Synthwave музыки на двойном виниле «Synthwave Ride» вместе ведущими исполнителями этого жанра

Отзывы о товаре Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974765863]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Synthwave Ride
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kavinsky–Testarossa Autodrive, Idrissi*–Visitors, A.L.I.S.O.N–Space Echo, Calling Marian–Le Premier Jour, VHS Dreams–Nightdrive, Sunglasses Kid–Graduation, VIQ–Last Path, Bunnyx& Marvel83'–NYC Sunrise, Giorgio Moroder–I Wanna Rock You, Nina*–Beyond Memory, Melezz–Neon Escapism, Emil Rootmayer*–Recall, Double Mixte–Romance Noire, Solitaires (2)–Voyage ? La Mer, Thomas Barrandon–Fragment, Neon Nox–Fahrenheit, Orion (105)–Time For Crime, Desire (16)–Black Latex, The Toxic Avenger*–Sorcery, Artofdis
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
Франция
Страна производства
Франция
Описание
Откройте заново для себя все жемчужины Synthwave музыки на двойном виниле «Synthwave Ride» вместе ведущими исполнителями этого жанра
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Variois Artists - Synthwave Ride (3596974765863) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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