Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 707239
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Fleshx, The Thin Ice, Another Brick In The Wall Part 1, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall Part 2, Comfortably Numb, The Show Must Go On, In The Flesh, Mother, Goodbye Blue Sky, Empty Spaces, Young Lust, One Of My Turns, Dont Leave Me Now, Another Brick In The Wall Part 3, Goodbye Cruel World, Hey You, Is There Anybody Out Therex, Nobody Home, Vera, Bring The Boys Back Home, Run Like Hell, Waiting For The Worms, Stop, The Trial, Outside The Wall
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка
Переиздание на тяжелом альбома The Wall британской рок-группы Pink Floyd. Легендарная британская рок-группа Pink Floyd была основана в 1965 году. Коллектив является одним из самых влиятельных в рок-музыке — в мире было продано 300 миллионов экземпляров их альбомов, а в 1994 году команда получила Грэмми в номинации «Лучшее инструментальное рок исполнение». Группа успешно выступала до 1995 года, в 2005 году произошел реюнион. Название коллектива включено в Зал славы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Fleshx, The Thin Ice, Another Brick In The Wall Part 1, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall Part 2, Comfortably Numb, The Show Must Go On, In The Flesh, Mother, Goodbye Blue Sky, Empty Spaces, Young Lust, One Of My Turns, Dont Leave Me Now, Another Brick In The Wall Part 3, Goodbye Cruel World, Hey You, Is There Anybody Out Therex, Nobody Home, Vera, Bring The Boys Back Home, Run Like Hell, Waiting For The Worms, Stop, The Trial, Outside The Wall
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание на тяжелом альбома The Wall британской рок-группы Pink Floyd. Легендарная британская рок-группа Pink Floyd была основана в 1965 году. Коллектив является одним из самых влиятельных в рок-музыке — в мире было продано 300 миллионов экземпляров их альбомов, а в 1994 году команда получила Грэмми в номинации «Лучшее инструментальное рок исполнение». Группа успешно выступала до 1995 года, в 2005 году произошел реюнион. Название коллектива включено в Зал славы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Достоинства:
Комментарий:
Товар был хорошо упакован, Покупала мужу в подарок. Ожидания оправдались.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо огромное за тщательную упаковку! Все пришло целое, очень понравилось!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Звучит чистенько, громко, весьма неплохо. Прям хорошо. В начале первого диска присутствуют небольшие щелчки и сам первый диск имеет слегка кривую плоскость. Второй диск сделан чуть лучше. Но, все же, на мой ух, имеющийся у меня американский первопресс звучит более аналогово, мягче.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел даже раньше указанного срока, упакован хорошо. Диски во внутреннем конверте. Диски классные
Достоинства:
Комментарий:
Сомневался в качестве, не хотел купить цифру на куске винила. Но звук понравился, чистый. На одной стороне (не помню на какой), присутствует песочек на первом треке, не критично. Общее впечатление положительное
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук, хорошая полиграфия. Но присутствует небольшой шум в паузах и иногда одиночные щелчки.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано бронебойно, пластинки обернуты в несколько слоев пупырки и помещены в картонную коробку, диски ровные , качество звука супер. ещё понравилось описание,фото товара а также видео как упаковано. на мой взгляд самое полная и понятная презентация товара . спасибо так держать!
Достоинства:
Комментарий:
Муж очень доволен упаковкой и качеством пластинок!
Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Товар был хорошо упакован, Покупала мужу в подарок. Ожидания оправдались.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо огромное за тщательную упаковку! Все пришло целое, очень понравилось!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Звучит чистенько, громко, весьма неплохо. Прям хорошо. В начале первого диска присутствуют небольшие щелчки и сам первый диск имеет слегка кривую плоскость. Второй диск сделан чуть лучше. Но, все же, на мой ух, имеющийся у меня американский первопресс звучит более аналогово, мягче.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел даже раньше указанного срока, упакован хорошо. Диски во внутреннем конверте. Диски классные
Достоинства:
Комментарий:
Сомневался в качестве, не хотел купить цифру на куске винила. Но звук понравился, чистый. На одной стороне (не помню на какой), присутствует песочек на первом треке, не критично. Общее впечатление положительное
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук, хорошая полиграфия. Но присутствует небольшой шум в паузах и иногда одиночные щелчки.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано бронебойно, пластинки обернуты в несколько слоев пупырки и помещены в картонную коробку, диски ровные , качество звука супер. ещё понравилось описание,фото товара а также видео как упаковано. на мой взгляд самое полная и понятная презентация товара . спасибо так держать!
Достоинства:
Комментарий:
Муж очень доволен упаковкой и качеством пластинок!